Nutri revela melhor estratégia para ganhar massa muscular mais rápido

Primeiramente, é de se pontuar que é possível ganhar massa muscular de forma saudável e associada a exercícios físicos. Outro detalhe que também importa é a alimentação. Dessa maneira, saiba as cinco dicas para o ganho de massa muscular com a ajuda do nutricionista Felipe Nunes.

As cinco dicas para o ganho de massa muscular

Consumo de proteínas

Algo que não pode faltar quando há esse tipo de objetivo é fazer um acompanhamento nutricional para garantir o consumo correto de proteínas. “Consuma de 1,2 g a 2 g de proteínas por cada kg corporal. Por exemplo: uma pessoa de 75 kg x 1,2 = 90 g de proteína por dia”, detalhou Felipe.

Exercício físico

A musculação estimula o aumento de fibras musculares. “Quando o músculo é estimulado já entende que precisa aumentar para aguentar a carga na próxima vez. Esse processo se chama hipertrofia“, explicou.

