Nutricionista da Ludmilla, Marcelly Ximenes se casa com o empresário de atletas, Lucas Gasparini, em cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro

Nutricionista de famosos como Ludmilla e Brunna Gonçalves, Marcelly Ximenes e o empresário de atletas e da área da saúde, Lucas Gasparini, se casaram na noite deste sábado, 18, em uma cerimônia luxuosa para cerca de 450 convidados no Rio de Janeiro. O evento avaliado em 800 mil reais, aconteceu no espaço EXC do Jockey Club, na Zona Sul. E contou com a presença de Amigos e familiares.

“Vivemos um mix de emoções, ansiedade, alegria e muito amor. Com certeza, foi o dia mais importante da nossa vida”, pontuaram os noivos, que estão juntos desde a época da escola e escolheram a exata data em que completaram 12 anos de relacionamento, para oficializar a união. E teve até a participação do pet do casal, o Scott, um pequeno Bulldog Francês muito fofo, que trouxe ainda mais emoção para o momento da troca de alianças.

O vestido da noiva foi confeccionado em São Paulo, na Maison Glamour, com modelagem sereia todo bordado e com decote profundo nas costas. Já o figurino do noivo foi assinado por Ricardo Almeida e também desfilou muito estilo.

O evento luxuoso, comandado pela assessoria e cerimonial Claudia Couttinho, contou ainda com uma decoração clássica e romântica em tons de verde e branco, com cerca de mil pontos de velas, lustres de cristal, bandejas suspensas para os doces e um caminho para a noiva com cerejeiras brancas de três metros de altura. Além do bar oval, com dez metros de diâmetros, um dos principais pontos do projeto, de acordo com o decorador Thiago Kalil.

O Buffet também chamou a atenção pela personalidade e criatividade. Assinado pelo Rappanui, os pratos foram montados com base na combinação de paladar dos noivos, somada a paixão de ambos pelo Rio de Janeiro para criar um cardápio em homenagem a cidade maravilhosa, representado por um picadinho bem carioca, com filé mignon, farofa de banana, arroz com castanhas e ovo de codorna. Além de um pastel delicioso de queijo com shot de caldo de cana e uma quenele de queijo com calda de goiabada para sobremesa.

Ao todo foram quase dez horas de evento, com muita emoção, diversão e agito, promovidos pelos shows do grupo Di Propósito, a banda Juke Box, DJ Fábio Taz, projeto Hipertronic (que esteve no BBB 22) e DJ Zullu.