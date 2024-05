Nutricionista ensina como usar o mel para emagrecer e perder medidas

Getty Images

1 de 1 Mel de abelha em um pote transparente – Foto: Getty Images Muitas vezes, ouve-se falar dos benefícios do mel para quem está tentando emagrecer ou ser mais saudável. Afinal, ele consegue adoçar várias receitas, entrando no lugar do açúcar e ou outros produtos industrializados. Porém, será que o ingrediente ajuda mesmo no emagrecimento?

A resposta é que, se usado corretamente, sim. Isso porque ele realmente substitui bem o açúcar e traz aquele docinho que qualquer pessoa precisa de vez em quando. Todavia, é preciso cuidado, já que o mel também é bem calórico, então deve ser usado de forma equilibrada, sem exageros.

Quer saber quais os outros benefícios do mel para o organismo e como consumir esse alimento corretamente? Veja a seguir as informações e dicas da nutricionista Danielle Bayma, membro da Associação Brasileira de Nutrição Funcional (IBNF):

Benefícios do mel Alguns dos benefícios do mel para o organismo são:

Grande potencial antioxidante e atividade antibacteriana e anti-inflamatória, o que também traz capacidade de melhorar a saúde cardiovascular; Aumenta as células de defesa do corpo; Combate bactérias e fungos. Continue a leitura no site Alto Astral, parceiro do Metrópoles.

