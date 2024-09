Nutricionista larga a CLT e se torna empreendedora de sucesso liderando mulheres!

A Revolução no Atendimento Nutricional: Como a nutrição está Transformando a Saúde de Mulheres no Brasil e no Mundo

A busca por uma saúde equilibrada e o emagrecimento sustentável são temas que estão cada vez mais em alta no mundo moderno. Nessa série de entrevista que homenageia as mulheres do nosso país, conversamos com a Bárbara Lívini, nutricionista especializada em Emagrecimento e Saúde da Mulher, que tem ganhado destaque por sua abordagem de atendimento no mercado. Após cinco anos de atuação, ela já realizou mais de três mil atendimentos, tanto no Brasil quanto no exterior, tornando-se referência em acompanhamento nutricional personalizado e holístico.

Desde que começou a atuar de forma independente em 2022, após uma carreira em regime CLT em um hospital, Bárbara já atendeu mais de três mil pacientes no Brasil e no exterior.

“Meu foco sempre foi proporcionar algo que fosse além da consulta tradicional”, afirma Bárbara. “Eu acredito que o processo de emagrecimento precisa ir além da perda de peso, ele deve tocar também na autoestima e na confiança da mulher.”

A transição de Bárbara para o empreendedorismo reflete uma tendência crescente entre profissionais da saúde que buscam oferecer mais do que serviços padronizados. Após anos no CLT, ela optou por seguir um caminho independente, inovando ao trazer proximidade e personalização ao atendimento.

“Ao deixar o CLT, meu objetivo era criar uma experiência Premium para as pacientes, com suporte contínuo e individualizado. Cada mulher tem suas próprias necessidades, e isso precisa ser considerado”, explica. Para Bárbara, o segredo do sucesso está em entender que saúde envolve corpo e mente, algo que ela reflete em sua abordagem holística.

Sua metodologia, que vai além de dietas, toca em aspectos emocionais e comportamentais. Segundo ela, essa mudança na relação com o corpo reflete diretamente em outras áreas da vida das pacientes. “Não é apenas sobre comer certo. É sobre mudar a forma como você se enxerga e se cuida”, comenta, reforçando que o impacto de suas consultas vai além da balança.

Bárbara defende que a transformação precisa ser gradual e sustentável, algo que a diferencia no mercado. Esse diferencial tem atraído uma clientela fiel, composta por mulheres que buscam mais do que emagrecer, mas também se redescobrir. “As mulheres precisam entender que elas são o projeto mais importante que devem trabalhar”, afirma.

Sua transição do regime CLT para o empreendedorismo não foi isenta de desafios. Bárbara enfrentou os obstáculos comuns aos profissionais independentes, como construir uma base de clientes e gerenciar seu próprio negócio. “Foi um risco, mas a recompensa veio. Hoje, posso dizer que impactei a vida de milhares de mulheres, algo que talvez não tivesse conseguido em outro modelo de atuação.”

O impacto dessa nova maneira de enxergar o atendimento nutricional mostra que o mercado de saúde está em transformação. Profissionais como Bárbara Lívini abraçam o empreendedorismo para criar um atendimento verdadeiramente transformador, personalizado e próximo.

Com uma visão clara de que o processo de emagrecimento deve ser integrado, Bárbara continua a expandir seu alcance, tanto no Brasil quanto fora, conquistando pacientes que buscam mudanças duradouras. Seu foco na saúde integral, emocional e física mostra como o empreendedorismo pode transformar não só carreiras, mas também a vida de quem busca mudanças profundas.

