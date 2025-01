Nuvem de funil é registrada no interior de São Paulo

São Paulo – Uma nuvem em formato de funil foi registrada em imagens por moradores de Itapetininga, no interior de São Paulo, na tarde dessa quarta-feira (1º/1). De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno pode se tornar mais frequente no verão, “devido ao choque de massas de ar com temperaturas mais altas e chegadas de chuva”.

No entanto, dessa vez, a espécie de “redemoinho no céu” não tocou o chão e não tinha “energia” suficiente. Por isso, a nuvem não se transformou em um tornado, como costuma ocorrer com a chegada de frentes frias em regiões nas quais o ar está mais quente e instável.

Tempo em São Paulo

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), na capital paulista, os próximos dias serão marcados por chuvas típicas de verão. Sol e calor permanecem, com pancadas de chuva no fim das tardes.