A Intel será substituída pela Nvidia no índice Dow Jones Industrial Average, após 25 anos de presença, destacando a mudança no mercado de semicondutores e marcando mais um revés para a Intel.

+ CDB que rende mais de 200% do CDI é armadilha? Veja cuidados e quando vale a pena

A Nvidia entrará para o índice na próxima semana, junto à fabricante de tintas Sherwin-Williams, que substituirá a Dow, informou a S&P Dow Jones Indices nesta sexta-feira, 1º.

Outrora a força dominante na fabricação de chips, a Intel cedeu nos últimos anos sua vantagem de fabricação para a rival TSMC e perdeu a oportunidade do “boom” da inteligência artificial generativa após passos em falso, incluindo a decisão de não investir na OpenAI, dona do ChatGPT.

As ações da Intel já caem 54% este ano, tornando a empresa a de pior desempenho do índice e deixando-a com o menor preço de ações no Dow, que é ponderado por preço.

As ações da Intel recuavam 1,6% nas negociações pós-mercado nesta sexta-feira, enquanto as da Nvidia subiam 2,2%.

O movimento ocorre um dia após a Intel expressar otimismo sobre o futuro de seus negócios de PCs e servidores, projetando uma receita para o trimestre atual acima das estimativas, mas alertando que tinha “muito trabalho a fazer”.

“Perder o status de inclusão no Dow Jones seria outro golpe reputacional para a Intel, que enfrenta uma transformação dolorosa e a perda de confiança”, disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

“Isso também significa que a Intel não está incluída em fundos negociados em bolsa (ETFs) que acompanham o índice, o que pode impactar ainda mais o preço das ações.”

O post Nvidia entrará no lugar da Intel no índice Dow Jones apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.