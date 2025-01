Nvidia está usando o Apple Vision Pro para ensinar robôs humanoides

Vivendo o seu melhor momento da história, especialmente em função do boom da inteligência artificial, a Nvidia já olha para o futuro. A fabricante de chips está apostando no desenvolvimento da última geração de computadores compactos para robôs humanoides.

No ano passado, a companhia anunciou o GR00T, um sistema capaz de alimentar tanto o robô quanto a IA, oferecendo ferramentas para que eles ‘assimilem’ ações com base em informações combinadas de linguagem, vídeo, demonstrações humanas e experiências passadas. E neste processo a empresa tem contado com a ajuda de um produto da Apple.

Robôs humanoides estão passando por processo de aprendizado

Segundo o CEO da Nvidia, Jensen Huang, os robôs humanoides estão passando por um processo de aprendizado por imitação. Isso significa que uma pessoa real executa uma ação que depois é reproduzida pela tecnologia.

CEO da Nvidia atualizou situação dos robôs da empresa (Imagem: Muhammad Alimaki/Shutterstock)

Este método é considerado bastante eficaz para aperfeiçoar sistemas projetados para automatizar tarefas. A partir destes ensinamentos, os robôs da companhia podem, por exemplo, desempenhar ações de forma repetida em fábricas ou armazéns.

O mais interessante, no entanto, é como este processo de aprendizado está acontecendo. Segundo Huang, o Vision Pro, óculos de realidade virtual da Apple, está sendo utilizado para criar simulações de movimentos que são imitadas pelos humanoides.

Leia mais

Nvidia tem nova aposta para continuar crescendo

Nvidia investiu US$ 1 bilhão em startups de IA em 2024

NVIDIA lança supercomputador de IA mais acessível; veja valor

Preço dos óculos de realidade virtual é considerado uma barreira para popularização do dispositivo (Imagem: JLStock/Shutterstock)

Uma nova esperança para o Vision Pro?

O uso dos óculos de realidade virtual pela Nvidia pode representar uma nova oportunidade para o Vision Pro.

Algumas informações apontam que a Apple teria decidido encerrar a produção do produto (saiba mais sobre o assunto clicando aqui).

Quase oito meses após ser revelado, a empresa começou a entregar os primeiros dispositivos no início de fevereiro de 2024 para os clientes dos Estados Unidos.

Ele pesa cerca de 600 gramas e possui três opções de armazenamento: 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Além disso, conta com seis microfones e 12 câmeras, que permitem gravar vídeos e tirar fotos em três dimensões.

Os óculos de realidade virtual usam o sistema operacional visionOS, que suporta centenas de aplicativos.

O Vision Pro é equipado com dois chips principais: o M2, que executa o sistema, e o R1, que se concentra em processar as imagens.

O preço de entrada dele é US$ 3.499 (mais de R$ 17 mil), mas pode chegar a US$ 5.200 (cerca de R$ 25 mil) com configurações mais avançadas e acessórios como bolsa e bateria externa.

A Apple não revela os números oficiais de vendas, mas, segundo levantamentos realizados por analistas internacionais, a empresa reduziu a expectativa de comercialização do produto em 2024.

Especialistas apontam que o fraco resultado não tem relação com a qualidade do Vision Pro, mas com o preço, simplesmente inacessível para o consumidor médio de qualquer país.

O post Nvidia está usando o Apple Vision Pro para ensinar robôs humanoides apareceu primeiro em Olhar Digital.