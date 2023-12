“NYT” é criticado por publicar artigo de opinião do prefeito de Gaza

Jornal é acusado de fazer “propaganda” do grupo extremista depois de texto escrito por gestor nomeado pelo Hamas; veículo ainda não se pronunciou

No artigo, o prefeito diz que “a invasão de Israel causou mais de 20.000 mortes e destruiu ou danificou cerca de metade dos edifícios do território” Divulgação/Forças de Defesa de Israel – 7.dez.2023

PODER360 26.dez.2023 (terça-feira) – 13h25



O jornal norte-americano New York Times tem recebido críticas por ter publicado um artigo de opinião (link para assinantes) do prefeito da cidade de Gaza, Yahya R. Sarraj, no domingo (24.dez.2023). Sarraj foi designado para o cargo pelo grupo extremista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, em 2019.

Usuários da rede social X (ex-Twitter) acusam o jornal de “promover um dos líderes do Hamas e permitir que ele dissemine sua propaganda”. Até às 13h02 desta 3ª feira (26.dez.2023), o New York Times não havia se pronunciado sobre as críticas.

No artigo “Eu sou o prefeito da Cidade de Gaza. Nossas vidas e nossa cultura estão em ruínas” (do original “I Am Gaza City’s Mayor. Our Lives and Culture Are in Rubble”), o prefeito diz que a “a invasão israelense provocou a morte de mais de 20.000 pessoas […] e destruiu ou danificou cerca de metade dos edifícios do território”.

New York Times

Artigo foi publicado na véspera do Natal, em 24 de dezembro

Sarraj afirma ainda que se sente em um “pesadelo” com a “destruição indescritível e tantas mortes” em razão da guerra iniciada em 7 de outubro.

O prefeito de Gaza disse também que, no começo do conflito entre Israel e o Hamas, estava em uma viagem e voltou à cidade “para ajudar o povo” durante o conflito.

No X, o marqueteiro norte-americano filiado ao Partido Democrata, Steve Schmidt, escreveu que a publicação do jornal é “uma vergonha” e que o veículo deixou “os assassinos se fazerem de vítimas na véspera de Natal”.

O israelense e advogado Arsen Ostrovsky, especializado em direitos humanos da ILF (International Legal Forum) –ONG israelense que atua em defesa do Estado de Israel– comparou a guerra em Gaza com o ataque do 11 de Setembro, nos Estados Unidos, e questionou se “o NYT também publicaria um artigo de opinião da Al-Qaeda justificando o 11 de Setembro”.

Outro usuário, identificado como Keegan Nazzari, publicou: “Nojento, vil, patético. Essas palavras nem começam a descrever o New York Times hoje em dia”.