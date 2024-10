O Açougueiro de Khan Yunis: Saiba quem é o chefe do Hamas declarado morto por Israel

Nascido em Khan Yunis, no sul de Gaza, Sinwar é filho de refugiados palestinos, que foram expulsos de suas terras quando o Estado de Israel foi criado, em 1948. Yahya é um dos responsáveis pela criação do Majd, uma espécie de aparato de segurança interna que perseguia e matava palestinos suspeitos de colaborar com Tel Aviv.

Sinwar era o principal alvo na guerra de Israel contra o grupo palestino, mesmo que Netanyahu sempre reitere que o fim do conflito só aconteceria com o fim do grupo. Yahya recebeu o apelido de açougueiro devido à violência de suas ações.

Ele conheceu Ahmed Yassin, fundador do Hamas, enquanto rezava em uma mesquita de Gaza. Posteriormente, participou da Primeira Intifada, os levantes palestinos contra Israel de 1987 a 1993. Capturado por Israel em 1988, foi condenado a quatro prisões perpétuas. Passou 22 anos na cadeia, mas, mesmo preso, continuou a coordenar a perseguição aos colaboradores palestinos.

O carniceiro foi solto em 2011, quando Israel decidiu soltar 1.026 palestinos em troca do soldado Gilad Shalit, capturado pelo Hamas. Na época, o Hamas sequestrou cerca de 240 pessoas, usadas como moeda de troca nas negociações com Israel. No cessar-fogo do fim de novembro, a facção libertou dezenas delas em troca da soltura de detentos palestinos.

Relatos divulgados após o início do conflito, feitos por pessoas que conviveram com ele, descrevem Sinwar como alguém radical, inflexível e obsessivo.

Sinwar passou a chefiar o Hamas em Gaza em 2017, quando sucedeu Ismail Haniyeh, morto no final de julho em Teerã. Nas últimos meses, foram mortos também Mohammed Deif, líder militar da facção, e Marwan Issa, número dois de Deif, ambos em Gaza.