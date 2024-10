“O adversário é forte, mas a gente também é”: Gilberto analisa duelo diante do Cruzeiro

Entrevistado do dia na sala de imprensa Armando Oliveira, o lateral-direito Gilberto analisou, nesta terça-feira (15), o confronto diante do Cruzeiro válido pelo Brasileirão. O jogador falou da importância da Data Fifa na preparação do Bahia para a partida. O Tricolor contou com um intervalo de 12 dias sem jogar.

Foto: Letícia Martins / EC Bahia

“Intervalo muito importante, quanto mais temos tempo a trabalhar, melhor ficamos com grupo. Estamos focados, treinando bastante, temos tudo para fazer um bom resultado”, disse o camisa 2.

Gilberto também analisou a partida diante do Cruzeiro, adversário direto do Bahia na luta pela vaga na Copa Libertadores.