O alerta de petistas a Lula sobre 2026 após a vitória de Trump

Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, lideranças do PT passaram a fazer, nos bastidores, um alerta ao presidente Lula para as eleições de 2026 no Brasil.

Em conversas reservadas, petistas avaliam que a eleição de Trump indica que a repetição de uma frente ampla em torno de Lula em 2026, com a presença de partidos de centro, se tornou ainda mais necessária.

Para caciques petistas, uma união da esquerda e do centro contra o bolsonarismo deixou de ser uma “tática” eleitoral e passou a ser uma “necessidade técnica” para vencer as eleições ao Palácio do Planalto.

O temor no PT é de que, sem uma aliança de Lula com partidos de centro, Bolsonaro ou o candidato apoiado por ele consiga repetir, em 2026, o feito de Trump no pleito americano de 2024.

Nas eleições de novembro deste ano nos Estados Unidos, o candidato republicano eleito conquistou muitos votos em cidades pequenas e rurais e entre comunidades periféricas.

Centro domina prefeituras no Brasil

Petistas explicam que, no Brasil, municípios menores foram conquistados por siglas de centro, como PSD, MDB, União Brasil e PP. Nesse cenário, somente com esses partidos será possível conter o avanço da direita no interior.

Nas eleições municipais de 2024, as siglas de centro conquistaram o maior número de prefeituras pelo Brasil. O PSD de Gilberto Kassab terá o maior número de prefeitos (887), seguido pelo MDB (853).

Na avaliação de petistas, Lula precisa trabalhar para manter essas siglas na base do governo e acertar o apoio delas a sua reeleição em 2026 para impedir a vitória do bolsonarismo.