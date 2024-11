O alimento mencionado na Bíblia que ajuda a aumentar a longevidade

Conhecidas por suas propriedades nutricionais e citadas até mesmo na Bíblia, as nozes são verdadeiras aliadas da longevidade e saúde. Ricas em gorduras boas, fibras e antioxidantes, elas ajudam a regular o açúcar no sangue, reduzir o colesterol e proteger o organismo contra inflamações.

Uma pesquisa publicada na revista científica Nutrients realizada por cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que consumir nozes de maneira regular pode aumentar a longevidade humana e diminuir o risco de morte por doenças cardiovasculares.

“Descobrimos que um punhado de nozes por semana pode ajudar a promover a longevidade, especialmente entre pessoas que não têm uma dieta de qualidade. É uma dica prática que pode ser seguida por indivíduos que estão tentando melhorar a própria saúde”, explicou Yanping Li, principal pesquisador do estudo.

A pesquisa revelou que comer cinco ou mais porções de 28 gramas de nozes por semana são suficientes para diminuir em 14% o risco de morte por qualquer motivo de saúde e em 25% o risco de morte por doenças cardiovasculares, além de proporcionar um ganho de até 1,3 anos na expectativa de vida, quando comparado às pessoas que não consomem nozes.

De acordo com a nutricionista Laura de Souza Silva, da clínica Nutrindo o Conhecimento, em Brasília, todas as oleaginosas são fonte de ômega 3, 6 e 9, responsáveis por reduzir o colesterol ruim.

O consumo regular de nozes também auxilia na proteção dos neurônios e melhora a circulação sanguínea, além de proporcionar uma sensação de saciedade mais rápida e controlar o apetite. Laura recomenda ingerir um punhado de oleaginosas por dia, equivalente a 20 gramas, para aproveitar esses benefícios.

“Pode fazer um mix na hora de consumir, mas não abuse na quantidade, pois cada grama de oleaginosas possui nove calorias, o que pode atrapalhar a perda de peso, se forem consumidas exageradamente”, orientou a especialista em entrevista anterior ao Metrópoles.

Confira as quatro nozes mais ricas em proteínas para incluir na dieta

1. Amendoim

O amendoim se destaca por ser a noz com maior concentração de proteínas, oferecendo 26 g do macronutriente a cada 100 g. Além disso, é uma excelente fonte de magnésio, mineral essencial para o bom funcionamento da insulina, hormônio responsável pelo transporte da glicose do sangue para as células.

2. Amêndoas

“As amêndoas são uma excelente fonte de gorduras saudáveis, proteínas e vitamina E, que protege as células musculares dos danos ocasionados pelo exercício físico”, explicou a nutricionista Karoline Schast, do Instituto Gourmet, em entrevista ao Alto Astral, parceiro do Metrópoles.

3. Castanha de caju

Além de saborosa e fácil de consumir como lanche entre as refeições, a castanha de caju é uma ótima opção para aumentar a ingestão de proteínas na dieta.

4. Avelãs

Com 15 g de proteínas a cada 100 g, as avelãs são oleaginosas crocantes e repletas de gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o LDL, o colesterol ruim, e a aumentar o HDL, o colesterol bom. O consumo regular de avelãs pode contribuir para a prevenção de doenças cardiovasculares, como infarto e aterosclerose.

