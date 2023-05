O almoço de Bolsonaro com o prefeito de São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro almoçou nesse sábado (6/5), em São Paulo, com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

O almoço ocorreu em um restaurante italiano no bairro dos Jardins, e teve ainda a presença do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Do restaurante, Bolsonaro, Nunes e Valdemar seguiram para a posse da deputada Rosana Valle como presidente do PL Mulher paulista.

O evento aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo e contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Adversário de Salles

Candidato à reeleição em 2024, Nunes vem tentando se aproximar do bolsonarismo, que passou a defender uma candidatura própria na disputa.

O principal nome cotado para concorrer à Prefeitura de São Paulo pelo PL é o do ex-ministro e atual deputado federal Ricardo Salles.