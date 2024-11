O Amanhecer dos Invisíveis”: Projeto cultural e inclusivo traz luz aos esquecidos de Itamaraju

No último dia 30 de outubro, o templo da 1ª Igreja Batista em nossa cidade se tornou ambiente de um evento inesquecível: o lançamento do videoclipe “O Amanhecer”, do cantor gospel Marcos Miranda. Esse projeto cultural, financiado pelo Governo Federal por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG) e apoiado pela Secretaria Municipal, não apenas promove a cultura local como leva uma mensagem poderosa de inclusão e fé.

O evento foi um marco para Itamaraju, ao reunir uma equipe 100% genuina de profissionais locais. Cada detalhe foi pensado e executado por talentos da cidade: desde a sonorização e a equipe de vídeo, até o fotógrafo PCD, músicos e as Comissões Artísticas e do órgão público, com destaque para Ivone Ferreira, Benevaldo Guilherme Nunes, Valdir Oliveira Santos e Carlos Magno Santos Oliveira Dias. Essa mobilização demonstra a força e o potencial de nossa comunidade em abraçar e valorizar nossa cultura.

Marcos Miranda, autor e proponente deste projeto, é conhecido por sua trajetória dedicada à música gospel, com CDs e DVDs lançados. Agora, pela quarta vez, ele traz um novo videoclipe com uma visão evangelística e social, que transcende o palco e abraça uma causa esquecida: a evangelização inclusiva voltada às pessoas com deficiência, os invisíveis de nossa sociedade. O “Amanhecer” não é apenas um novo trabalho musical, mas um chamado para que as igrejas evangélicas, católicas, as demais religiões e toda a comunidade de Itamaraju reflitam sobre o papel que desempenham para apoiar aqueles que precisam de atenção e amor.

Esse projeto é mais que um clipe; é um convite à transformação espiritual e ao despertar da compaixão, uma mensagem de que o verdadeiro amanhecer acontece em Cristo. Que cada um de nós, tocado por esse momento, possa perguntar-se: o que estamos fazendo por aqueles que mais precisam? Nisso, pensemos.