O ‘amor está no ar’ para três signos do zodíaco. O seu é um deles?

A terceira semana de outubro promete muito amor no ar. Segundo o portal Social1, três signos do zodíaco serão atingidos pela flecha do cupido.

Será o leitor um dos sortudos?

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O mês reserva boas surpresas no que toca a assuntos do coração. Os astros estão a seu favor. Só tem que deixar que a espontaneidade o guie em direção a algo muito especial. Prepare-se para o inesperado e surpreenda-se.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Em outubro, a sensibilidade e intuição de Peixes vão levá-lo a fazer escolhas certeiras no amor. Aproveite esta fase para fortalecer relações que trazem significado à sua vida.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Os nativos de Sagitário estão especialmente dispostos a viver experiências amorosas intensas em outubro. O mês promete romances inesperados, mas memoráveis.

