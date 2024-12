O ano em fotos: mês a mês veja os principais acontecimentos de 2024

Em 2024, o mundo testemunhou uma série de eventos significativos que abrangeram diversas áreas, como desastres naturais, política, conflitos, avanços tecnológicos e questões sociais.

O ano ficou marcado por uma frequência notável de desastres naturais. Houve acidentes aéreos, erupções vulcânicas, enchentes, tufões, tempestades e furacões. Esses eventos resultaram em mortes, deslocamento de populações, danos materiais e crises humanitárias.

O cenário político global em 2024 também foi instável, com mudanças de liderança em vários países. Eleições controversas e tensões geopolíticas marcaram o ano. Conflitos, como o entre Israel e o Hamas, e guerras envolvendo a Coreia do Norte, Rússia e Síria, também impactaram o cenário mundial.

No Brasil, eventos políticos incluíram a posse de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF); a prisão de Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa pelo assassinato de Marielle Franco; e o indiciamento de Bolsonaro e de outras 36 pessoas pela Polícia Federal (PF) por tentativa de golpe de Estado.

Apesar dos desafios, 2024 também registrou avanços científicos e tecnológicos. O Japão pousou na Lua, houve o primeiro implante de chip cerebral em humanos e o desenvolvimento de carros voadores.

Com desafios ambientais, políticos, sociais e de saúde, mas também com avanços e conquistas significativas, a análise dos eventos de 2024 revela uma tendência a crises e tensões, mas também iniciativas de progresso e de busca por justiça e direitos humanos.

Janeiro

Janeiro começou com um trágico acidente aéreo em Tóquio, onde a colisão de um Airbus A350 resultou em cinco mortes. O Japão ainda se destacou ao se tornar o quinto país a pousar na Lua.

O mês marcou o primeiro aniversário dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

O jovem tetraplégico Noland Arbaugh, de 30 anos, foi a primeira pessoa no mundo a ter o implante Neuralink, empresa do bilionário Elon Musk, instalado no cérebro.

2 de janeiro – Colisão de Airbus A350 deixa 5 mortos durante pouso no Aeroporto Internacional de Tóquio, Japão

8 de janeiro – Atos e eventos marcam o 1 ano dos ataques golpistas à Brasília

19 de janeiro – Japão se torna o quinto país a conseguir pousar na Lua

28 de janeiro – Neuralink, de Elon Musk, faz primeiro implante de um chip cerebral em um humano. Jovem Noland Arbaugh, de 30 anos e tetraplégico, foi o primeiro usuário do implante cerebral Neuralink.

Fevereiro

Em fevereiro, dois presos escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Granmde do Norte, no primeiro caso do tipo na história do Brasil, enquanto a Unidos do Viradouro celebrou a conquista do título do Carnaval do Rio de Janeiro.

A Grécia legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro enfrentou uma epidemia de dengue.

Ainda em fevereiro, um atentado contra o ônibus da delegação do Fortaleza Esporte Clube chocou o país, e Flávio Dino assumiu como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Daniel Alves foi condenado a quatro anos de prisão por agressão sexual na Espanha.

14 de fevereiro – Dois presos fogem da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte

14 de fevereiro –Unidos do Viradouro conquista o título do Carnaval do Rio de Janeiro

15 de fevereiro – Grécia se torna o primeiro país cristão ortodoxo a legalizar casamento entre pessoas do mesmo sexo

21 de fevereiro – Governo do Rio de Janeiro decreta epidemia de dengue no estado

21 de fevereiro – Ônibus da delegação do Fortaleza Esporte Clube sofre um atentado por parte de torcedores do Sport Club do Recife

22 de fevereiro – Flávio Dino toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal

24 de fevereiro – Jogador Daniel Alves é condenado na Espanha a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual

29 de fevereiro – Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, acusa as Forças de Defesa de Israel de matarem mais de 100 pessoas que esperavam em fila de distribuição de comida em Gaza

Março

Em março, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Donald Trump poderia disputar as eleições presidenciais, marcadas para novembro. A França fez história ao se tornar o primeiro país a proteger o direito ao aborto em sua Constituição.

O filme Oppenheimer conquistou sete estatuetas no Oscar, incluindo a de melhor filme e a de melhor ator para Cillian Murphy. Emma Stone também levou a estatueta para casa, na categoria de melhor atriz pela atuação no filme Pobres criaturas.

No Brasil, o ex-jogador Robinho foi preso, em São Paulo, por estupro. Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa foram detidos pelo assassinato de Marielle Franco. Também em março, o ex-jogador de futebol Daniel Alves deixou a prisão após o pagamento de fiança.

4 de março – Suprema Corte decide que Donald Trump pode disputar as eleições dos EUA

4 de março – França se torna o primeiro país a proteger o aborto em sua Constituição

10 de março – Oppenheimer ganha sete estatuetas no Oscar, incluindo a de melhor filme e a de melhor ator para Cillian Murphy

10 de março – Pobres criaturas ganha 11 estatuetas no Oscar, incluindo melhor atriz para Emma Stone

17 de março – Vladimir Putin é reeleito para um quinto mandato como presidente da Rússia com cerca de 88% dos votos

21 de março – Ex-jogador Robinho é preso em Santos, São Paulo

22 de março – Atentado Estado Islâmico na Rússia

24 de março – Prisão Chiquinho Brazão e do policial Rivaldo Barbosa, apontados como mandantes do assassinato de Marielle Franco

25 de março –Condenado por estupro, Daniel Alves é solto após pagar fiança em Barcelona, na Espanha

Abril

Abril ficou marcado por diversos acontecimentos significativos. Na Alemanha, o uso recreativo de maconha foi legalizado, e o país se tornou um dos primeiros entre os europeus a tomar essa medida. Portugal assumiu oficialmente a responsabilidade pela escravidão de negros e pelo genocídio de indígenas no Brasil durante o período colonial.

Os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, que haviam escapado em fevereiro, foram recapturados após 30 dias de buscas.

Na América do Norte, um eclipse solar total foi visível e encantou observadores. Na Indonésia, o Monte Ruang entrou em erupção, causando impactos na região. No Peru, o país registrou o primeiro caso de eutanásia em sua história, com a morte assitida da psicóloga Ana Estrada, de 47 anos, que sofria de uma doença degenerativa desde os 12 anos.

Entre o fim de abril e o início de maio, o Rio Grande do Sul enfrentou graves enchentes, que afetaram diversas cidades, deixaram milhares desalojados e mataram 182 pessoas.

1º de abril – Alemanha legaliza o uso recreativo de maconha

Fugitivos de Mossoró, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram recapturados em abril

8 de abril – Eclipse solar total é visível na América do Norte

16 de abril – No Rio de Janeiro, Erika Souza Vieira Nunes é presa por vilipêndio de cadáver e tentativa de furto mediante fraude após conduzir o corpo sem vida de seu tio, Paulo Roberto Braga, para tentar sacar um empréstimo numa agência de banco

17 a 19 de abril – Monte Ruang, na Indonésia, entra em erupção, e pelo menos 11 mil pessoas de ilhas vizinhas são evacuadas

21 de abril – No Peru, mulher morre por eutanásia, no primeiro caso da história do país. Na foto, Ana Estrada, paciente peruana que pediu para ser submetida ao procedimento

23 de abril – Pela primeira vez Portugal admite responsabilidade por escravidão de negros e genocídio de indígenas no Brasil durante o período colonial

29 de abril a 3 de maio – Enchentes no estado brasileiro do Rio Grande do Sul

Maio

Em maio, o rio Guaíba atingiu o maior nível em 83 anos, após intensas tempestades atingirem a região, o que causou grandes inundações em Porto Alegre (RS) e diversas cidades gaúchas.

Madonna encerrou a turnê mundial com um show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, atraindo milhares de fãs. Ainda no Brasil, Jean Paul Prates foi demitido da presidência da Petrobras. Magda Chambriard assumiu o posto.

No cenário internacional, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu em um acidente de helicóptero enquanto a Coreia do Norte enviou balões com lixo para a Coreia do Sul em duas datas diferentes. O gesto gerou tensões. Nos Estados Unidos, Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente a ser condenado criminalmente, marcando um episódio histórico na política americana.

3 de maio – Devido às fortes chuvas, Rio Guaíba sobe ao maior nível em 83 anos e inunda Porto Alegre

4 de maio – Madonna encerra oficialmente o The Celebration Tour com um show gratuito na Praia de Copacabana

14 de maio – Jean Paul Prates é demitido da presidência da Petrobras

19 de maio – Presidente do Irã, Ebrahim Raisi morre em acidente de helicóptero

28 a 29 de maio – Coreia do Norte envia mais de 250 balões carregados com lixo e fezes para a Coreia do Sul

30 de maio – Donald Trump se torna primeiro ex-presidente dos EUA a ser condenado criminalmente

Junho

Cármen Lúcia assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em junho, e deu início a um novo capítulo na gestão das eleições no país. Ainda no Brasil, uma operação da Polícia Federal investigou um esquema de desvio de recursos de fundos partidários, revelando um grande escândalo de corrupção envolvendo o Partido Republicano da Ordem Social, legenda incorporada ao Solidariedade em 2023. Eurípedes Júnior, então presidente nacional do Solidariedade, se entregou à PF três dias depois.

No Oriente Médio, uma tragédia em Meca deixou pelo menos mil peregrinos muçulmanos mortos devido ao calor extremo. No campo da diplomacia, Vladimir Putin visitou a Coreia do Norte, onde assinou um pacto de assistência mútua com o regime de Kim Jong-un.

Julian Assange, fundador do WikiLeaks, foi libertado da prisão no Reino Unido, após uma longa batalha judicial.

3 de junho – Cármen Lúcia toma posse como 56º presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil

12 de junho – Operação da Polícia Federal investiga desvio de recursos dos fundos partidário e eleitoral do Partido Republicano da Ordem Social, legenda incorporada ao Solidariedade em 2023. Integrantes do antigo partido foram presos. Eurípedes Júnior, então presidente nacional do Solidariedade, se entregou à PF três dias depois

14 a 20 de junho – Pelo menos mil peregrinos muçulmanos morreram devido ao calor extremo em Meca, na Arábia Saudita, durante o Hajj

19 de junho – Durante visita histórica de Vladimir Putin à Coreia do Norte, o presidente russo e Kim Jong-un assinam um pacto que prevê assistência mútua em caso de ataque estrangeiro contra um dos dois países

24 de junho – Julian Assange, fundador do WikiLeaks, deixa o Reino Unido após ser libertado da prisão em um acordo com os Estados Unidos

26 de junho – STF define 40 gramas de maconha como critério para diferenciar usuário de traficante

Julho

Keir Starmer foi nomeado primeiro-ministro do Reino Unido, assumindo o cargo em um momento crucial para o país. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato em plena corrida eleitoral. O caso gerou grande tensão e debates sobre segurança.

Alguns dias depois, Joe Biden surpreendeu ao anunciar que desistiria de concorrer à reeleição, o que alterou o cenário político do país. Kamala Harris, então vice-presidente do país, assumiu o lugar de Biden como candidata à presidência.

Também foi nesse mês que os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 começaram em Paris, reunindo atletas de todo o mundo. O Brasil conquistou 20 medalhas e terminou em 20º lugar no ranking geral, liderado pelos EUA, que ganhou 40 ouros.

5 de julho – Keir Starmer é nomeado Primeiro-ministro do Reino Unido pelo rei Carlos III após vitória do Partido Trabalhista nas eleições gerais

13 de julho – Ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sofre uma tentativa de assassinato

19 de julho – Falha em atualização de software da CrowdStrike causa apagão cibernético global em sistemas Microsoft Windows, afetando vários serviços e organizações pelo mundo. Na foto, mensagens de erro em aeroporto devido à interrupção global das comunicações

21 de julho – Atual presidente dos EUA, Joe Biden desiste de concorrer a reeleição após pressão do partido democrata, dando apoio a Kamala Harris

26 de julho – Início dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris, França

Agosto

Agosto foi um mês de eventos trágicos e marcantes. Um acidente envolvendo um avião da Voepass, em São Paulo, resultou na morte de 62 pessoas e chocou o país.

O Brasil ainda perdeu uma de suas maiores figuras da televisão, com a morte do apresentador e empresário Silvio Santos. No meio ambiente, um incêndio devastador atingiu o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, colocando em risco a biodiversidade da região.

Um trágico episódio também ocorreu no futebol, com a morte de um jogador uruguaio após desmaiar em campo durante partida entre o Nacional do Uruguai e o São Paulo, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Mpox (anteriormente conhecido como monkeypox) uma emergência de saúde pública global, destacando a gravidade da doença.

Os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 foram encerrados em Paris, após semanas de competições intensas. Rebeca Andrade se tornou maior medalhista Olímpica do Brasil ao superar a ginasta Biles e garantir ouro na categoria solo do esporte. Por sua vez, os Jogos Paralímpicos de Verão de 2024 começaram, reunindo atletas com deficiência de todo o mundo.

Na Venezuela, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais, intensificando as tensões políticas no país.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão da rede social X (antigo Twitter) no Brasil, em uma decisão que gerou grande discussão sobre liberdade de expressão e regulação das redes sociais.

5 de agosto – Rebeca Andrade supera Biles, é ouro no solo e se torna maior medalhista Olímpica do Brasil

9 de agosto – Um avião da companhia Voepass, que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos, caiu em um condomínio em Vinhedo, interior de São Paulo, matando as 62 pessoas que estavam a bordo

11 de agosto – Encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris, França. Brasil fechou Paris 2024 com 20 medalhas, sendo três ouros, sete pratas e 10 bronzes

14 de agosto – A Organização Mundial da Saúde (OMS) declara o mpox uma emergência de saúde pública de interesse internacional, após a disseminação do vírus em países africanos

17 de agosto – Morre aos 93 anos o apresentador e empresário Silvio Santos.

24 de agosto – Incêndio atinge 497 hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás

22 de agosto – O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) da Venezuela, controlado pelo governo, sacramenta a vitória do presidente Nicolás Maduro na eleição presidencial de 28 de julho.

27 de agosto – Morre Juan Izquierdo, zagueiro do Club Nacional de Football, após 5 dias internado depois de ter desmaiado em campo durante o segundo tempo da partida entre o clube uruguaio e o São Paulo, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América

28 de agosto – Início dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2024 em Paris

30 de agosto – STF determina a suspensão da rede social X (antigo Twitter) no Brasil após o descumprimento de medidas judiciais

Setembro

Na Ásia, um tufão devastador deixou mais de 300 mortos e causou enormes danos em várias regiões. Já o Brasil enfrentou a maior estiagem da história. Incêndios florestais afetaram diversas áreas do país e comprometeram o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas.

Também foi em setembro que Silvio Almeida, até então ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, foi demitido após a revelação de assédio contra a também ministra Anielle Franco e outras mulheres.

Os Jogos Paralímpicos de Verão de 2024 foram encerrados em Paris e o Brasil conquistou o maior número total de medalhas: ao todo, 89. No Rio, aconteceu a décima edição do Rock in Rio, que reuniu milhares de fãs de música em um dos maiores eventos do país.

Em um episódio tenso, um debate entre candidatos à prefeitura de São Paulo terminou com agressão e expulsão de um dos participantes. O candidato José Luiz Datena (PSDB) acertou o adversário Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira.

Após o ocorrido, o debate foi interrompido por cerca de dez minutos, Datena foi expulso do encontro por infringir duas regras e Marçal deixou o Teatro B32, onde o programa era realizado, de ambulância.

Uma forte tempestade causou enchentes na Europa Central e Oriental, resultando na morte de pelo menos 17 pessoas.

No Líbano, um ataque coordenado planejado por Israel deixou centenas de membros do Hezbollah feridos, em mais um aumento de tensões no Oriente Médio. Após algumas semanas, Israel interceptou mísseis disparados em retaliação pelo Hezbollah, em Tel Aviv.

Em um gesto histórico, o papa Francisco pediu perdão pelos abusos sexuais de menores por membros da Igreja Católica. Nos Estados Unidos, o Furacão Helene causou enormes destruições, deixando ao menos 115 mortos.

1 de setembro a 8 de setembro – O tufão Yagi deixa mais de 300 pessoas mortas em sua passagem pela China, Vietnã, Laos, Myanmar, Tailândia e Filipinas

2 de setembro – Estados brasileiros são afetados pela estiagem e onda de incêndios florestais

6 de setembro – Silvio Almeida é demitido do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania após a divulgação de denúncias de assédio sexual

8 de setembro – Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2024 em Paris, França. Brasil conquistou o maior número total de medalhas, 89, superando as 72 de Tóquio 2020 e do Rio 2016

13 a 22 de setembro – É realizada a décima edição do Rock in Rio, comemorativa pelos 40 anos do festival

15 de setembro – Durante o debate com candidatos à prefeitura de São Paulo organizado pela TV Cultura, o candidato José Luiz Datena (PSDB) acertou o adversário Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira. Após o ocorrido, o debate foi interrompido por cerca de dez minutos, Datena foi expulso do encontro por infringir duas regras e Marçal deixou o Teatro B32, onde o programa era realizado, de ambulância

16 de setembro – Tempestade Boris causa as piores enchentes em quase 30 anos na Europa Central e Oriental, resultando em pelo menos 17 mortes e extensos danos materiais

17 de setembro – Centenas de membros do Hezbollah ficaram feridos no Líbano devido à explosão de pagers, que ocorreu como parte de um ataque coordenado e resultou em múltiplos feridos e caos na região

20 de setembro – No Brasil, realizou-se o primeiro voo experimental de um "carro voador", em Quadra, município do estado de São Paulo, com um eVTOL chinês cujo modelo é o EH216-S, da marca EHang. O veículo estava sem passageiros

25 de setembro – Sirenes soaram em Tel Aviv, enquanto a defesa israelense interceptou, pela primeira vez dentro da capital de Israel, um míssil do Hezbollah. Por sua vez, bombardeios israelenses no Líbano deixaram 72 mortos

27 de setembro – Papa Francisco pediu perdão, em nome da Igreja Católica, pelos abusos sexuais de menores e a necessidade de medidas concretas para reparação

28 de setembro – O Furacão Helene causa estragos no Estados Unidos, deixando ao menos 115 mortos e mais de 600 pessoas desaparecidas

Outubro

Em outubro ocorreu o primeiro e o segundo turno das Eleições Municipais de 2024. O partido que conquistou mais prefeituras no Brasil foi o PSD, com 885 eleitos. Em segundo lugar, o MDB conquistou 853 prefeituras. Na sequência, aparece o PP, com 746 prefeitos eleitos.

A rede social X (anteriormente conhecida como Twitter) voltou a operar no país após uma suspensão que durou 39 dias, determinada pelo STF.

Também foi em outubro que o país registrou o primeiro caso de transmissão do vírus HIV por meio de transplante de órgãos. E, ainda, nove pessoas com idades entre 52 e 15 anos morreram depois de um trágico acidente envolvendo uma van com a equipe de remo de Pelotas (RS) em uma rodovia de Guaratuba (PR).

Na Espanha, fortes enchentes, causadas ​​por chuvas intensas, devastaram a região de Valência e deixaram 222 mortos. Por fim, Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram condenados pelo assassinato de Marielle Franco, após anos de investigações em julgamento que trouxe novas respostas para o caso.

6 de outubro – Ocorre o primeiro turno das eleições municipais

7 de outubro – Guerra em Gaza, entre Israel e Hamas, completa 1 ano com mais de 42 mil mortes

8 de outubro – Após 39 dias de suspensão, a rede social X, do bilionário Elon Musk, volta a operar no Brasil

8 de outubro – O Senado Federal do Brasil realiza a sabatina de Gabriel Galípolo para nomeação como presidente do Banco Central do Brasil, a partir de 2025, sob a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

11 de outubro – É registrado o primeiro caso de transmissão do vírus HIV através de transplante de órgãos no Brasil, no município de Nova Iguaçu. Seis pessoas foram infectadas após as cirurgias e três pessoas foram presas acusadas de fraudar os laudos sanitários. O laboratório PCS Lab Saleme foi interditado pelo Ministério da Saúde

20 de outubro – Acidente entre van com equipe de remo de Pelotas e uma carreta deixa 9 mortos, incluindo 7 adolescentes que faziam parte da equipe no km 665 da BR 376 em Guaratuba, Paraná

22 de outubro – Menina é vista carregando, nas costas, a irmã mais nova que teria sido atropelada na Faixa de Gaza. Descalça e sob um sol escaldante, a menina andou mais de 2 km com a irmã até conseguir ajuda

23 de outubro – Quase 300 torcedores do Peñarol foram detidos após uma briga generalizada, com cenas de selvageria no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

27 de outubro – Ocorre o segundo turno das eleições municipais em 51 cidades. Em São Paulo, Boulos perdeu para Nunes, que conseguiu 59,35% do total de votos válidos

29 de outubro – Fortes enchentes em Valência, na Espanha deixam 222 mortos

31 de outubro – O 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condena Ronnie Lessa e Élcio Queiroz pelo Assassinato de Marielle Franco. Lessa foi condenado a 78 anos e 9 meses de prisão, enquanto Élcio foi condenado a 59 anos e 8 meses de prisão

Novembro

Novembro teve como destaque a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. Trump se tornou o primeiro presidente do país a ter sido condenado pela Justiça.

Em Brasília, um atentado à Praça dos Três Poderes com duas explosões – uma em frente ao Palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) e outra no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados – levantou preocupações sobre a segurança no país. Francisco Wanderley Luiz, ex-candidato a vereador em 2020 pelo Partido Liberal (PL) e autor do atentado, morreu no local.

O atentando aconteceu alguns dias antes dos líderes dos países que participam do G20 chegarem ao Brasil para a 19ª Reunião de Cúpula do grupo.

No mesmo mês, a Polícia Federal prendeu militares e um policial envolvidos no planejamento de um golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas – incluindo os ex-ministros Braga Netto e Augusto Heleno – foram indiciadas pela Polícia Federal (PF)

Em Israel, um acordo de cessar-fogo foi anunciado no Líbano, tentando aliviar o conflito na região, enquanto na Síria, as forças de oposição assumiram o controle de parte de Aleppo, mudando o equilíbrio de poder no país.

6 de novembro – Donald

Dezembro

Dezembro foi um mês repleto de eventos significativos no cenário político, social e internacional. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu perdão ao seu filho, Hunter Biden, por evasão fiscal e porte de arma. O ato gerou grande atenção na política americana. Ainda na América do Norte, o CEO da UnitedHealth Group foi assassinado em Nova Iorque.

Já na Coreia do Sul, o presidente Yoon Suk-yeol decretou Lei Marcial em meio a uma crise interna. Posteriormente, ele foi destituído do cargo, depois que o parlamento votou pelo seu impeachment.

Após cinco anos de restauração, a Catedral de Notre-Dame de Paris reabriu ao público, marcando um momento simbólico de renovação para a cidade e o patrimônio cultural francês. No Oriente Médio, o ditador sírio Bashar al-Assad foi deposto por grupos rebeldes.

No cinema nacional, o filme Ainda Estou Aqui e a atriz Fernanda Torres receberam indicações ao Globo de Ouro. Ainda no Brasil, o general Walter Braga Netto foi preso pela Polícia Federal, em mais um episódio de investigações envolvendo figuras políticas do país e o planejamento de um golpe de Estado em 2022.

No esporte, o jogador Vinícius Júnior venceu o prêmio de melhor jogador do mundo, conquistando reconhecimento internacional pelo seu talento.

Trágicos acidentes ocorreram no país. Um envolvendo um ônibus e uma carreta, em Minas Gerais, matou 41 pessoas. O desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek, que ligava os estados de Tocantins e Maranhão, deixou nove mortos e oito desaparecidos – números divulgados neste sábado (28/12).

No Rio Grande do Sul, um acidente de avião resultou na morte de 10 pessoas.

