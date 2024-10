O bastidor da ex-Casa Worship no Criança Esperança

A cantora gospel Julliany Souza, ex-vocalista do Casa Worship, foi uma das atrações do programa beneficente “Criança Esperança” 2024, transmitido pela TV Globo. Julliany, conhecida pelo sucesso “Lindo Momento”, que alcançou 43 milhões de plays no Spotify, emocionou o público com sua apresentação, marcada por um espetáculo com balé e orquestra. Ela compartilhou sua alegria em participar do evento, ressaltando a oportunidade de levar a mensagem de Cristo em uma plataforma tão ampla.

Antes do show, Julliany contou que recebeu uma calorosa recepção do apresentador Marcos Mion, que lhe deixou uma carta escrita à mão e um presente, o que a deixou mais confortável e confiante para a apresentação. “Foi uma experiência linda, e fiquei muito feliz em poder compartilhar minha mensagem através da música”, disse.

Com uma carreira consolidada na música gospel, Julliany lançou seu álbum solo, Lindo Momento, após sua saída do grupo Casa Worship em 2022. A música que dá título ao álbum também figurou na Billboard Brasil Hot 100. A canção é um reflexo de sua jornada de superação, marcada por desafios na vida pessoal, como ter enfrentado um relacionamento abusivo e dificuldades familiares.

Hoje, Julliany diz viver um momento de plenitude ao lado de seu esposo, o cantor e produtor Léo Brandão, e segue inspirando milhares com sua voz e testemunho de fé.

