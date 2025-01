O bom filho a casa torna! Relembre números de Neymar pelo Santos

Através do presidente Marcelo Teixeira, o Santos anunciou a volta de Neymar Júnior nesta terça-feira (28/1). O atacante assinou contrato com o Peixe até junho, com opção de renovação até a Copa do Mundo de 2026.

Ídolo da torcida, a primeira passagem de Neymar pelo Santos, clube que o revelou para o futebol, foi marcante. O craque foi protagonista de uma era vitoriosa do Alvinegro da Vila Belmiro, conquistando títulos como Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), Copa do Brasil (2010), Libertadores (2011) e Recopa Sul-Americana (2012).

E para ser protagonista nas conquistas, foi necessário chamar a responsabilidade para si dentro das quatro linhas, mesmo com a pouca idade. Em cinco temporadas com a camisa do Santos, Neymar soma 200 participações em gols, sendo 136 bolas na rede e 64 assistências, em 225 partidas.

Em números, a melhor temporada do craque foi em 2012, quando Neymar participou de 63 gols. Foram 43 bolas na rede e 20 passes para os companheiros.