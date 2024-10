O busto do pastor José Wellington que “dividiu” a Assembleia de Deus

Um busto em homenagem ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, importante líder da Assembleia de Deus, está gerando polêmica e discussões nas redes sociais. A peça comemorativa foi criada em celebração aos 90 anos do pastor, reconhecendo sua trajetória e influência dentro da igreja, onde liderou a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) por mais de três décadas.

O busto faz parte de um espaço memorial, semelhante a um museu, planejado para celebrar o legado de José Wellington. O local foi idealizado para preservar a história do pastor e sua atuação, que marcou gerações dentro da Assembleia de Deus. Apesar do objetivo da homenagem ser destacar a importância do líder, a escolha do busto dividiu opiniões entre fiéis e internautas.

Enquanto muitos membros da Assembleia de Deus enxergam a homenagem como um tributo merecido ao longo serviço do pastor, outros expressaram críticas. Nas redes sociais, alguns questionaram a utilização de um busto, argumentando que pode remeter a práticas de veneração e idolatria, tradicionalmente rejeitadas pela doutrina evangélica. Algumas críticas também associam o uso de estátuas a práticas de outras tradições religiosas.

José Wellington, cujo filho agora lidera a CGADB, tem uma longa história de liderança que inclui o fortalecimento e a consolidação da Assembleia de Deus em várias regiões do Brasil. Sua contribuição à igreja é amplamente reconhecida pela comunidade evangélica, e ele é considerado uma das figuras mais importantes da instituição.

