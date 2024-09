O candidato em SP que peitou Moraes durante a suspensão do X

Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

Um único candidato à Prefeitura de São Paulo, entre os cinco mais bem posicionados nas pesquisas, peitou o ministro do STF Alexandre de Moraes e publicou no X durante a suspensão da plataforma no Brasil.

A ordem de Moraes foi descumprida pela candidata do Partido Novo, a economista Marina Helena. Ela postou na rede social nos dias 31 de agosto e 2, 3 e 16 de setembro, período em que o X estava banido no país.

Na quarta-feira (18/9), com as mudanças no X que “driblaram” o bloqueio, a candidata postou comemorando o retorno, mesmo que irregular, da rede social controlada pelo bilionário Elon Musk.

“Que maravilha poder publicar sem recorrer a aquele amigo de fora do Brasil”, escreveu Marina, que participou do ato na Avenida Paulista, no 7 de Setembro, em defesa do impeachment de Moraes.

Logo após a postagem, a candidata do Novo fez uma série de tuítes com comentários sobre o debate da RedeTV! e do Uol e postando vídeos de seus momento do encontro, realizado na terça-feira (17/9).

Nenhum dos demais candidatos à Prefeitura de São Paulo que informaram ao TSE ter a rede social publicaram durante a suspensão do X, nem voltaram a tuitar após a rede voltar ao ar na quarta.

As últimas postagens de Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) no X são de 29 de agosto. Já Guilherme Boulos (PSol), José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) têm postagens em 30 de agosto, data da suspensão.