O Cariocão vai começar e o torcedor ainda tem um punhado de dúvidas

Apesar da confirmação de Flamengo x Audax, na próxima quinta-feira (12/1), com transmissão da Band, o Campeonato Carioca de 2023 ainda não definiu como serão as exibições dos jogos de Vasco e Botafogo. Ninguém também sabe informar como vai ser o pay-per-view, transmissões de TV fechada (se tiver).

As negociações entre os clubes e a FERJ se arrastaram por semanas, desde o ano passado, e o que ficou definido foi que o Vasco e o Botafogo não aceitaram a proposta da Band para incluir seus jogos (como mandantes) em sua grade de programação.

Num primeiro momento, chegou-se a especular que o Vasco teria acertado com a CazéTV, comandada pelo influenciador Casimiro Miguel, para exibir seus jogos, mas ainda não houve a confirmação. A CazéTV foi uma das grandes sensações da Copa do Mundo, batendo recorde de visualizações no YouTube.

Equipe da BandPara as transmissões do Cariocão/23, aA Band anunciou o reforço do ex-jogador Carlos Alberto como um dos seus comentaristas. Ele terá a companhia do ex-zagueiro Ricardo Rocha, o ex-atacante Washington “Coração Valente”, e o ex-lateral Athirson.

Os narradores serão os ex-globais Sérgio Maurício e Roby Porto. Por último, a equipe da Band terá a apresentadora Glenda Kozlowski e o ex-goleiro Getúlio Vargas como âncoras diretamente dos estádios.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!