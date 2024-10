“O Caso Robinho”, série documental da Globoplay sobre crime do ex-jogador estreia nesta quarta

O primeiro episódio, intitulado “Meu Nome é Mercedes”, traz o depoimento exclusivo da vítima, que relembra os acontecimentos daquela noite.

Além do depoimento de Mercedes, a série apresenta entrevistas com as autoridades responsáveis pela prisão de Robinho. Em uma linha do tempo, o documentário acompanha a trajetória de Robson de Souza desde sua carreira como jogador até o momento em que a transcrição de um áudio, no qual ele e seus amigos conversam sobre o crime, se torna a peça-chave para a condenação.