O conselho que Elmar ouviu no Planalto após ser “traído” por Lira

Líder do União Brasil na Câmara, o deputado Elmar Nascimento (BA) ouviu um conselho de um ministro do Palácio do Planalto após ser preterido por Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Casa.

Logo após a “traição” de Lira, que optou por Hugo Motta (Republicanos-PB) para a sua sucessão, Elmar chegou nervoso ao Planalto, prometendo não falar mais com Lira, de quem era amigo de longa data.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Elmar Nascimento foi preterido por Arthur Lira na disputa pela sucessão na Câmara Marina Ramos / Câmara dos Deputados 2 de 4 Antes da “traição” de Arthur Lira, ele e Elmar Nascimento eram amigos de longa data Instagram/Reprodução 3 de 4 Arthur Lira, Elmar, Ronaldo Caiado e Dr. Luizinho no casamento da filha do senador Ciro Nogueira Reprodução 4 de 4 Arthur Lira e Elmar Nascimento no Carnaval de Salvador Instagram/Reprodução

O líder do União Brasil, então, ouviu do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o conselho de que não deveria acabar com sua amizade com Lira por causa de brigas e traições na política.

O ministro, que é responsável pela articulação política do governo Lula, ressaltou que política e amizade não devem se misturar e disse que Elmar deveria manter a amizade com Lira.

Ministro não seguiu conselho

Apesar de ter escutado o ministro, Elmar optou por não seguir o conselho. Como noticiou a coluna, o líder do União Brasil ficou semanas sem atender Lira e só retomou o contato na semana passada.

O presidente da Câmara, contudo, tem feito gestos a Elmar. Na semana passada, por exemplo, designou o deputado baiano como relator do projeto que prevê regras de transparência para emendas parlamentares.