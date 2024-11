O Corinthians é maior do que o Vasco? Bate-Pronto discute afirmação polêmica de Ramon Diaz

Em uma recente entrevista ao globoesporte.com, o técnico Ramón Díaz causou alvoroço ao afirmar que o Corinthians é “muito maior que o Vasco“. Díaz, que já teve a oportunidade de treinar ambos os clubes, comparou as situações que encontrou ao assumir cada um deles, destacando que ambos estavam lutando contra o rebaixamento. No entanto, ele foi além ao afirmar que a qualidade dos jogadores do Corinthians é superior e que, institucionalmente, o clube paulista é muito maior. Essa declaração rapidamente gerou uma onda de reações, especialmente entre torcedores dos dois clubes.

O jornalista Wanderley Nogueira classificou a declaração de Ramón como “infeliz”. Ele destacou que tanto o Vasco quanto o Corinthians possuem histórias ricas e torcidas apaixonadas, que merecem respeito. Nogueira também ressaltou que, no momento, o Vasco está mais bem classificado no Campeonato Brasileiro, o que torna a comparação ainda mais delicada e controversa. Outros comentaristas, como Mauro César Pereira, também não pouparam críticas à postura de Díaz, considerando-a “deselegante e desnecessária”, especialmente em relação aos jogadores do Vasco que se esforçaram para evitar o rebaixamento.

A repercussão das palavras de Ramón Díaz não se limitou apenas ao âmbito esportivo, mas também levantou questões sobre sua relação com o Vasco, clube que ele deixou recentemente. A torcida cruzmaltina não recebeu bem as palavras do treinador, o que pode criar um clima hostil no próximo confronto entre os dois clubes. Segundo análises de torcedores e comentaristas, a história do Vasco, marcada por lutas contra o racismo e pela construção do estádio de São Januário com a ajuda de seus torcedores, foi ignorada na comparação.

