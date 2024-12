O curioso batismo de Renan Bolsonaro

Jair Renan Bolsonaro (PL), conhecido como o “filho 04” do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi batizado neste domingo (15) na igreja Sara Nossa Terra, em Balneário Camboriú (SC). O vereador recém-eleito compartilhou o momento em suas redes sociais, destacando sua decisão de “nascer de novo”.

Na publicação, Renan Bolsonaro, que recebeu 3.033 votos nas eleições municipais de outubro, aparece vestindo uma camiseta personalizada pela igreja com a frase “Eu decidi”. A Sara Nossa Terra é liderada pelo bispo Robson Rodovalho, um dos principais nomes da comunidade evangélica e apoiador do ex-presidente Bolsonaro.

Em uma mensagem aos seus seguidores, Renan escreveu: “Hoje eu decidi nascer de novo. Jesus é o verdadeiro salvador. Muito obrigado, meu pai.” A declaração ressalta o momento de transformação espiritual vivido pelo vereador.

