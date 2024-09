O dia de vascaíno de Lula

Divulgação

1 de 1 Lula no estádio do Vasco – Foto: DivulgaçãoLula, que é corintiano, teve um dia de vascaíno nesta quinta-feira (12/9). O presidente cumpriu agendas no Rio de Janeiro.

Ele desembarcou na base aérea do Galeão e foi de helicóptero até São Januário, estádio do Vasco.

Lá, foi recepcionado por integrantes do clube, como o vice-presidente do Vasco, Paulo César Salomão, que o presenteou com uma camisa autografada do Vasco.

Quem pegou carona foi o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ele também foi ao estádio recepcionar o presidente.

No dia anterior, o Vasco teve um dia de glória. O clube enfrentou o Athletico Paranaense e se classificou nos pênaltis para as semifinais da Copa do Brasil.

Lula permanecerá na cidade nesta sexta-feira.

