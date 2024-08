“O dia mais triste da minha vida”, diz namorada de piloto da Voepass

Danilo Romano e Thalita Valente estavam juntos há 4 anos e meio; ele comandava o avião que caiu em Vinhedo (SP)

A namorada do piloto Danilo Romano, comandante do voo da Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, disse que vive o dia “mais triste da minha vida” da sua vida. Em seu perfil no Instagram, Thalita Valente Machado prestou homenagem ao companheiro que morreu junto a outras 61 pessoas.

“Que privilégio tive por estar ao lado de alguém como você! Uma pessoa de grandes virtudes, um homem de presença, determinado, íntegro, honesto, inteligente, estudioso […] Liguei incansáveis vezes no seu celular e não pude ouvir sua voz, está sendo desesperador”, disse na publicação.

O casal estava junto havia 4 anos e meio. Thalita compartilhava fotos com Danilo nas redes sociais e disse que o casal sonhava em ter filhos. O piloto de 35 anos trabalhava na Voepass havia 1 ano e 8 meses, segundo seu perfil no LinkedIn. Antes de trabalhar na empresa, também atuou na Avianca por 5 anos e na Air Astana por cerca de 1 ano.

|Reprodução/Redes socias

Thalita Valente homenageou o namorado, Danilo Romano, nas redes sociais

|Reprodução/Redes socias

Danilo pilotava o avião que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP)

|Reprodução/Redes socias

O casal estava junto há 4 anos e meio

|Reprodução/Redes socias

Thalita compartilhava os momentos com o companheiro nas redes sociais

|Reprodução/Redes socias

Danilo e outras 61 pessoas morreram depois que o avião caiu em Vinhedo (sp) “Você amava intensamente sua profissão, dedicou-se infinitas horas, era admirado por todos ao seu redor. Me orgulho e me sinto uma felizarda por ter tido você comigo”, disse a gerente bancária.

Saiba quem são as 62 vítimas da queda do avião da Voepass Queda do avião O avião caiu na 6ª feira (9.ago.2024) em Vinhedo, no interior do Estado. Havia decolado de Cascavel, no Paraná, e tinha o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de SP, como destino. O voo caiu na área de um condomínio chamado Recanto Florido, no bairro de Capela.

A cidade de Vinhedo fica a 79 km a noroeste da capital do Estado de São Paulo. Tem 76.540 habitantes.

POLÍTICOS LAMENTAM O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava em um evento em Itajaí (SC). Ele interrompeu o discurso para informar os presentes sobre o acidente e pedir 1 minuto de silêncio pelas vítimas: “Parece que todos morreram” –assista (1min28s).

Os governadores de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do PR, Ratinho Jr. (PSD), viajaram para Vinhedo. Ambos estavam no Espírito Santo para um encontro do Cosud (Consórcio dos Estados do Sul e do Sudeste).

Tarcísio afirmou que será montado um “gabinete de crise”, com os governos federal e estadual, e com a FAB (Força Aérea Brasileira). Disse também que as providências serão tomadas assim que chegar à Vinhedo.

O ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) participará do gabinete especial, segundo Lula. O ministério emitiu uma nota em que diz lamentar o acidente e que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) acompanha o caso junto aos familiares.

Ratinho Jr. declarou que ainda não há muitas informações disponíveis a respeito dos passageiros, mas que há uma comoção na cidade de Cascavel. Manifestou solidariedade em um “dia triste”.

SITE DA VOEPASS O site da companhia aérea apresentou muita instabilidade no momento do acidente. Chegou a ficar fora do ar. Agora mostra uma imagem estática com números de contatos de telefones para os familiares das pessoas a bordo e também para profissionais da imprensa.

LOCAL DA QUEDA DO VOO DA VOEPASS

Flight Radar e Google Maps

A imagem da esquerda mostra a trajetória do voo pelo site Flight Radar; na da direita, a área da queda (demarcada por uma linha pontilhada vermelha)

Leia a íntegra da nota da Voepass:

“A Voepass Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS – VPB, nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo-SP. A aeronave decolou de Cascavel-PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

“A Voepass acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

“A companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.”

Leia a íntegra da nota do Ministério de Porto e Aeroportos:

“O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) lamenta profundamente o acidente envolvendo a aeronave com passageiros, ocorrida em Vinhedo-SP, no início da tarde desta sexta-feira (9), e manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

“A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está acompanhando a prestação do atendimento aos familiares pela empresa aérea, bem como adota as providências necessárias para averiguação da situação regulamentar da aeronave e dos tripulantes, no âmbito de suas atribuições.

“O Governo Federal acompanha ainda os desdobramentos das investigações oficiais sob competência do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).”

Leia a íntegra da nota da Prefeitura de Vinhedo:

“Lamentamos profundamente a tragédia ocorrida com a queda da aeronave ATR da companhia VOEPASS nesta sexta-feira, 9 de agosto, por volta das 13h30 no Recanto Florido em Vinhedo, com a morte de 62 pessoas que estavam a bordo do voo.

“Os corpos das vítimas estão sendo levados para o IML de Campinas para os procedimentos legais.

“Desde o ocorrido, a Prefeitura de Vinhedo, por meio das secretarias de Saúde, Obras, Defesa Civil e Guarda Municipal, está no local oferecendo suporte aos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e aguardando a chegada dos órgãos da Aeronáutica, responsáveis pela investigação.

“Os focos de incêndio e maiores riscos já foram controlados, o objetivo maior, desde o início, foi o de garantir a segurança de todos no local e o atendimento a possíveis vítimas, com a Santa Casa de Vinhedo, Santa Casa de Valinhos e Hospital Galileo preparados para oferecer todo o suporte.

“Assistentes sociais, membros da Defesa Civil e da equipe de engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano estão no local prestando apoio a toda vizinhança afetada.

“A Prefeitura de Vinhedo está em contato com a Prefeitura de Cascavel, oferecendo assistência e informações às autoridades, empresa e familiares das vítimas. Para ampliar o suporte, foi montada uma Central de Apoio às Famílias das Vítimas na sede do Programa Quero Vida que funcionará 24h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3827-7899 na Guarda Civil de Vinhedo.

“Neste momento de profunda dor, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas.”