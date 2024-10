O encontro de André Fernandes com Rick Warren em Los Angeles

O pastor André Fernandes, líder da Igreja Lagoinha Alphaville, celebrou um encontro marcante com o renomado pastor Rick Warren, fundador da Saddleback Church, em Los Angeles. Em suas redes sociais, Fernandes compartilhou a alegria de voltar à cidade sete anos após sua primeira visita, desta vez para ser renovado e inspirado por Warren, autor do best-seller “Uma Vida com Propósito”.

Fernandes participou de um projeto especial na Saddleback Church, que reuniu um grupo seleto de pastores brasileiros. Em suas palavras, ele expressou sua gratidão pela oportunidade e ressaltou o impacto do encontro. “Milagre não é pra quem merece… milagre é pra quem não desistiu!”, escreveu o pastor, destacando que esse momento foi uma confirmação de propósitos e projetos futuros com líderes e pastores no Brasil.

Além de relatar o encontro, André Fernandes revelou um desejo que Deus colocou em seu coração de criar um rancho para pastores e líderes, semelhante ao que Rick Warren já possui. Ele descreveu esse local como um espaço para descanso, inspiração e capacitação de líderes espirituais.

Quem é Rick Warren?

Rick Warren é uma figura proeminente no cenário evangélico global. Fundador da Saddleback Church, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, localizada na Califórnia, Warren é mais conhecido por seu livro “Uma Vida com Propósito”, que vendeu milhões de cópias em todo o mundo.

O pastor também é reconhecido por seu trabalho em iniciativas humanitárias e por inspirar líderes religiosos e espirituais ao redor do globo. Seu ministério tem forte enfoque no crescimento pessoal e na busca de um propósito de vida fundamentado nos ensinamentos cristãos.

