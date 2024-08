O fenômeno que conquistou o Brasil: conheça o cantor goiano que domina as paradas musicais!

Com uma trajetória marcada pela paixão e persistência, Gabriel Ângelo Furtado de Oliveira, conhecido como O Grelo, é o nome por trás do hit mais tocado no país! A canção “Só Fé” não só conquistou o coração dos brasileiros, como também chegou a figurar entre as 35 músicas mais ouvidas do mundo no Spotify.

Nascido em Anápolis, a 55 km de Goiânia, Grelo, aos 26 anos, começou sua carreira como cantor de serestas. Hoje, ele está no topo das paradas, com sua música ressoando nas playlists e redes sociais por todo o Brasil. Com versos como “O resto é só fé, só fé, só fé”, ele trouxe uma mensagem que tem sido o mantra de muitos, ganhando versões em diversos ritmos e se tornando trilha sonora de momentos de alegria e superação.

Mas não é só isso! Além do sucesso nas plataformas de streaming, Grelo já teve suas composições gravadas por gigantes da música sertaneja como Gusttavo Lima, Henrique & Juliano e Luíza & Maurílio. Suas letras carregam histórias de vida, superação e fé, e seu talento como compositor o colocou entre os mais respeitados da atualidade.

No álbum lançado em agosto de 2024, Grelo ainda trouxe uma emocionante regravação de “CL Aparecida”, eternizada pelos Racionais MC’s, mostrando sua versatilidade e capacidade de emocionar diferentes públicos.

‘Só Fé’ está na boca do povo, e Grelo no coração de todos nós! Com humildade e gratidão, o cantor segue conquistando palcos e corações, agradecendo sempre o apoio dos fãs: “Só Fé na boca do povo e eu só tenho gratidão! “

Prepare-se, porque O Grelo veio para ficar! E com ele, sua fé e música contagiante que não param de crescer!