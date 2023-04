O Flamengo caiu nas alturas… E Marcos Braz achava que seria moleza

Podemos, sim, colocar “na conta” da altitude essa derrota do Flamengo para o Aucas (EQU), na estreia da Libertadores. O time dominou o primeiro tempo (65% de posse de bola) e foi para o intervalo ganhando por 1 x 0, com um belo gol de Matheus França.

Mas os 2.850 metros da cidade de Quito fizeram a diferença. O Aucas (foto no alto da página) é um time apenas regular e jogava pela primeira vez uma partida da Libertadores. Em toda a história do torneio, é a primeira vez que uma equipe debutante derrota o atual campeão.

A culpa é do técnico Vitor Pereira? Não desta vez. A culpa é da altitude, sim senhor. Depois do intervalo, parecia até que os jogadores estavam se arrastando dentro de campo. O técnico, que havia poupado meio time, botou alguns titulares para jogar, mas de nada adiantou.

O Flamengo estava invicto na Libertadores (atuando fora de casa) há 14 jogos. Pelo menos ficou a lição para o falastrão do Marcos Braz, que “achou moleza” o grupo do Flamengo na competição..

E como o equatoriano Aucas fez a sua estreia, vale a pena relembrar alguns dados estatísticos do torneio sul-americano:

Estatísticas da Liberta– Mais Participações: Nacional (50)

– Mais Títulos: Independiente (07)

– Mais Títulos Seguidos: Independiente (04)

– Mais Vices: Boca Juniors e Peñarol (05)

– Mais Jogos: Nacional (407)

– Mais Vitórias: River Plate (187)

– Mais Vitórias Seguidas: Palmeiras e Flamengo (09)

– Mais Jogos sem Perder Consecutivos: Palmeiras e Atlético MG (18)

– Mais Empates: Nacional (109)

– Mais Derrotas: Peñarol (129)

– Mais Participações Seguidas: Nacional(27)

– Vitórias em Países Diferentes: River Plate (12)

– Mais eliminações na Fase de Grupos: Sporting Cristal (26)

