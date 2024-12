O Fuxico Gospel entrevista Pr. Daniel Batista sobre a influência da Agenda 2030 da ONU nas igrejas

O pastor Daniel Batista, líder do movimento “Igreja Sem Política” e criador do canal no YouTube Verdade em 10 Minutos, com mais de 40 mil inscritos, será o convidado especial de uma live no canal O Fuxico Gospel. O evento, que começa às 20 horas, discutirá o tema: “ONU e a Agenda 2030 nas igrejas”.

Reconhecido por suas análises críticas e posicionamento contundente, o pastor Batista abordará como acredita que a ONU estaria influenciando as igrejas evangélicas no Brasil. A perspectiva apresentada promete seguir uma linha mais crítica, apontando possíveis interesses ocultos por trás dessa aproximação.

O pastor deve levantar questões sobre como essa suposta influência poderia moldar valores cristãos e impactar a independência da igreja em sua missão.

A live promete atrair espectadores interessados em temas envolvendo fé, cultura e possíveis agendas globais que, segundo Batista, podem comprometer a essência do evangelho.

