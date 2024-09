O incômodo de Lira com Marcos Pereira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), demonstrou a aliados incômodo com a postura de Marcos Pereira (Republicanos-SP) após o recente acordo entre eles em torno da candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) ao comando da Casa.

Em conversas reservadas, Lira reclamou do fato de Pereira ter dado uma série entrevistas anunciando Motta como um nome de “consenso”. Para o presidente da Câmara, isso prejudica as negociações para fortalecer o nome de Motta na disputa.

1 de 4

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) virou favorito para assumir a presidência da Câmara

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

2 de 4

Vice-presidente do Congresso, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) desistiu da disputa pela presidência da Câmara e anunciou apoio ao colega Hugo Motta (Republicanos-PB)

Câmara dos Deputados

3 de 4

Líder do União Brasil, Elmar Nascimento, diz manter sua candidatura à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

4 de 4

Líder do PSD na Câmara, Antonio Brito, enviou mensagens a colegas de bancada dizendo manter sua candidatura à sucessão de Arthur Lira (PP-AL)

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Incomodado, Lira pediu a aliados que aconselhassem Marcos Pereira a submergir enquanto as negociações ainda estão em andamento. Embora tenha fechado acordo, o próprio presidente da Câmara ainda não se pronunciou publicamente sobre o tema.

A interlocutores, Pereira avisou que já submergiu desde a semana passada. O deputado contou ainda a aliados que avisou previamente a Lira que daria entrevistas após o acordo porque precisava dar a sua versão sobre os fatos.

A desistência de Marcos Pereira Na semana passada, Pereira surpreendeu o próprio Lira ao desistir de concorrer ao comando da Casa e anunciar apoio a Hugo Motta. A jogada acabou tirando o favoritismo de Elmar Nascimento (União-BA), visto até então como favorito de Lira.

O acordo irritou Elmar. Em conversa com o atual presidente da Câmara, o deputado baiano avisou que não desistiria em prol do deputado do Republicanos. A aliados, o parlamentar do União Brasil afirmou ainda se sentir “traído” por Arthur Lira.

Agora, Elmar abriu negociações com o líder do PSD na Câmara, Antonio Brito (BA), candidato Gilberto Kassab ao comando da Câmara. A ideia é negociar uma contra-ofensiva que faça frente a Motta na disputa marcada para fevereiro de 2025.