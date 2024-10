O Juh cai na estrada em single e clipe de “A Rota Da Nossa Viagem”

O cantor e compositor O Juh, que ficou famoso ao homenagear Juliette na época do “BBB21”, apresenta “A Rota da Nossa Viagem”, no próximo dia 1 de novembro. Com uma letra que retrata a criação de laços e explora temas como liberdade, amizade e descobertas, a música reflete o espírito de conexão entre pessoas e lugares. Com a produção de Maurício Hoffmann e Rafael Reis co-produtores responsáveis pelo smash hit “Vagalumes”, de Ivo Mozart com a banda Pollo, a música transmite uma atmosfera de leveza e liberdade, com influências de folk, MPB e pop, explorando a sensibilidade e a versatilidade.

O Juh compartilha seu propósito com a faixa: “É aquela música que serve para tudo! Para ouvir com os amigos; ou em uma viagem, ou, até mesmo, para inspirar nas descobertas de novos caminhos em sua vida. Ela é perfeita para se descobrir e fazer o mesmo para quem está próximo a ti!”.

Com um refrão marcante e letra de fácil identificação, a canção busca capturar as sensações de amizade e aventura, evocando imagens de viagens futuras e momentos de autodescoberta.

A produção Hoffman traz para a música instrumentos orgânicos que, junto à sensibilidade de O Juh, tornam a faixa uma experiência envolvente e emocional. Já o videoclipe foi dirigido por Raphael Alexandre, irmão do artista, que investiu em uma estética de “polaroide” e usou um Opala branco dos anos 70, reforçando a ideia de nostalgia e conexão interior.

O videoclipe de “A Rota da nossa Viagem” foi gravado em uma rota alternativa em Joanópolis, São Paulo, cidade conhecida pelas lendas do lobisomem. Em uma aventura improvisada, O Juh e a equipe usaram o carro emprestado de um comerciante local, e buscaram cenários ideais guiados por um morador.

“Gravamos em uma rota totalmente alternativa na cidade de Joanópolis, a ‘cidade do lobisomem’. Pegamos o carro do dono de uma mercearia emprestado e seguimos rota para buscar o lugar perfeito para tirar as fotos da capa. Com a ajuda de um morador de lá, procuramos os melhores lugares, mas acabamos parando no meio da estrada, perto da pista principal, que tinha um lindo cenário, porém corremos um certo risco. O clipe também foi gravado no mesmo lugar”, revelou.

Usando de referências o pop internacional, com nomes como Ed Sheeran e o vencedor do Grammy, Harry Styles, além de nomes nacionais como Marina Sena, Jão e Matuê, ele se prepara para lançar seu projeto de 10 faixas autorais, incluindo ela.

“Cada música de “Infinito” é uma peça do quebra-cabeça emocional, uma parte essencial de uma narrativa maior que retrata os altos e baixos do amor. Desde a faixa de abertura, que apresenta um casal apaixonado pronto para enfrentar o mundo juntos, até a nostálgica “Depois de Tudo que a Gente Passou”, que nos leva de volta ao amor do passado, cada música é uma expressão sincera da dor e da delícia de se abrir para o amor.”, finalizou.