O melhor presente para as crianças é a preocupação com a saúde delas

Neste mês das crianças, é comum pensarmos em vários presentes diferentes para os pequenos, contudo o maior presente que os pais podem oferecer é o cuidado com a saúde. A conscientização sobre a saúde ocular infantil, por exemplo, vem ganhando bastante destaque, ressaltando a importância dos cuidados oftalmológicos desde os primeiros meses de vida.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,4 milhão de crianças no mundo apresentam perda de visão em algum grau.

Retinopatias, catarata e glaucoma são alguns dos diversos problemas de visão que podem afetar as crianças. Nesses casos, diagnóstico e tratamento precoces, além de acompanhamento regular com um oftalmopediatra para monitoramento rigoroso, são cruciais.

Outras condições comuns que afetam a visão infantil são:

Miopia

Astigmatismo

Hipermetropia

Estrabismo

Ambliopia

Inclusive, todo bebê, ainda na maternidade, deve ser submetido ao teste do olhinho pelo pediatra. De forma ideal, ainda no primeiro mês de vida, a criança deve passar pelo teste do olhinho ampliado, feito pelo oftalmologista.

Posteriormente, recomenda-se que ainda no primeiro ano de vida, preferencialmente dos 6 aos 12 meses, seja feita uma consulta oftalmológica de rotina, em que os marcos do desenvolvimento visual serão avaliados.

O olho é um dos órgãos que mais se desenvolvem no primeiro ano de vida, e o diagnóstico precoce é crucial para evitar complicações.

“O acompanhamento oftalmológico garante que a criança tenha um desenvolvimento visual saudável, impactando positivamente em sua qualidade de vida e seu crescimento cognitivo e social.” Dra. Isabela Porto, oftalmopediatra do CBV-Hospital de Olhos

Importante frisar que a saúde ocular não afeta apenas a visão, no Brasil estima-se que 20% das crianças em idade escolar apresentem algum tipo de problema ocular, o que pode prejudicar o desempenho estudantil.

“A maior parte do aprendizado ocorre por meio da visão. Problemas oculares não diagnosticados podem levar a dificuldades na escola e impactar negativamente a interação social das crianças”, explica Isabela.

Além disso, com a crescente exposição a dispositivos eletrônicos, os cuidados devem ser redobrados. A Sociedade Brasileira de Pediatria alertou, em 2016, que o uso excessivo de tecnologia pode resultar em danos físicos e psicológicos.

Portanto, é essencial que os pais estejam atentos a sinais como desalinhamento ocular, queixas frequentes de dor de cabeça e dificuldades de aprendizado.

“Não há tempo mínimo seguro (de exposição a dispositivos eletrônicos) e aconselho a substituição por atividades ao ar livre, desconexão dos dispositivos 2 horas antes de dormir e uso sob supervisão parental em áreas comuns.” Dra. Isabela Porto, oftalmopediatra do CBV-Hospital de Olhos

Nesse contexto, o CBV – Hospital de Olhos se destaca na área de oftalmopediatria. Com uma estrutura moderna, equipamentos de última geração e equipe especializada, o hospital faz exames regulares que são fundamentais para a detecção precoce de problemas.

Lembrando que um diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no desenvolvimento e bem-estar dos pequenos.

CBV – Hospital de Olhos

Site | Facebook | Instagram

Telefone/WhatsApp: (61) 3214-5000/ (61) 3214-5001

Endereços: