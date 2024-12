O melhor software de OCR que permite converter imagens em texto

Há uma enorme variedade de softwares com tecnologia OCR disponíveis on-line que são projetados exclusivamente para converter imagens, documentos digitalizados, etc. em texto editável. Todos eles afirmam ser os melhores do mercado, mas, infelizmente, isso não é verdade.

Portanto, é considerado crucial sempre usar o software mais confiável para garantir a máxima rapidez e precisão no processo de conversão. Para tornar o processo de seleção mais fácil para você, pesquisamos e testamos alguns dos melhores softwares de imagem para texto e os revisamos neste blog.

Melhor software com tecnologia OCR para converter imagens em texto

Para converter rapidamente fotos em texto editável, você pode considerar usar qualquer uma das ferramentas ou softwares discutidos abaixo.

Sempre que um debate sobre o melhor software de OCR começa, Imagetotext.info é o nome que se destaca como uma marca para usuários e mecanismos de busca. Ele é capaz de extrair texto de imagens, faturas, extratos bancários, etc. de forma rápida e precisa em um formato editável para fácil modificação e acessibilidade.

Além de texto simples, ele também pode escanear e extrair caracteres especiais, símbolos ou até mesmo equações matemáticas. Essa capacidade mostra a versatilidade e confiabilidade deste software OCR.

Além disso, o Imagetotext.info aceita imagens como entrada em vários formatos, incluindo JPG, PNG, JPEG, GIF, TIF e mais. Ele também suporta conversão de imagem para texto em uma ampla variedade de idiomas para máxima versatilidade.

Por fim, o software tem a integração de várias outras ferramentas de conversão, incluindo PDF para Word, JPG para Word e muito mais. Aplicativos móveis e de desktop também estão disponíveis para usuários de Android, iPhone, Windows e Linux.

Preços:

O preço do Imagetotext.info varia de acordo com o plano. Por exemplo, seu plano semanal custa $ 2,5 por semana, $ 5 por mês e $ 49,88 por ano.

É mais um software baseado em OCR que você pode usar para converter imagens em texto editável sem esforço. Ele usa uma combinação de reconhecimento óptico de caracteres e tecnologias de IA para garantir a máxima precisão no processo de conversão.

Uma das melhores coisas é que ele permite que você converta até 3 imagens em texto, como um usuário gratuito. Para aumentar esse limite para 50, você terá que comprar seu plano premium.

Quando se trata de carregar imagens, o Imagetotext.io oferece várias maneiras, incluindo arrastar/soltar, colar a URL ou carregar do armazenamento local. Não se preocupe com o formato da imagem, porque este software OCR fornece suporte para todos os principais formatos, ou seja, JPG, PNG, JPEG, GIF, BMP e muito mais.

Ele é capaz de extrair texto de imagens em 20 idiomas internacionais, o que o torna uma opção altamente adequada para um público global.

Este software com OCR também oferece diversas outras soluções, incluindo PDF para Word, JPG para PDF e muito mais.

Preços:

O plano semanal do Imagetotext.io custa US$ 3,49, o mensal está disponível por US$ 6,99 e o anual custa US$ 49,99.

Prepostseo é uma plataforma que oferece uma ampla gama de ferramentas gratuitas para um público mundial. Uma delas inclui um software de imagem para texto com tecnologia OCR que funciona para extrair texto editável de imagens e documentos escaneados ou mesmo manuscritos em questão de segundos.

Ele fornece o texto extraído em um formato editável para que você possa facilmente copiar, revisar, editar ou pesquisar informações específicas. Além disso, este software com tecnologia OCR também é capaz de lidar com 3 fotos de uma só vez.

Assim como seus equivalentes, o software de imagem para texto Prepostseo também vem com inúmeras opções de upload e aceita imagens em vários formatos. No entanto, é importante notar que ele tem restrições quanto ao tamanho da imagem, até 20 MB é aceitável – isso ainda é mais do que suficiente.

Além disso, a Prepostseo também oferece aplicativos móveis para usuários de Android e iPhone.

Preços:

Lembre-se, comprar o premium do Prepostseo desbloqueará todas as suas ferramentas, incluindo o software de imagem para texto. Os planos básicos mensais custam US$ 10, o padrão US$ 20 e o empresarial US$ 45.

Por fim, OCR.best é o software final que discutiremos hoje. Ele também pode ser uma boa opção para converter imagens em texto. Ele utiliza uma combinação de reconhecimento óptico de caracteres e algoritmos de aprendizado de máquina para extrair efetivamente texto simples, símbolos especiais ou caracteres da imagem carregada.

O software tem uma interface interativa para fácil navegação e permite que você carregue até 3 imagens de uma só vez para extração.

Uma coisa notável sobre este software é que ele não só fornece o texto extraído em formato editável, mas também dá a opção de baixar o arquivo Txt ou Zip.

Além disso, ele suporta 21 idiomas internacionais e tem uma integração de várias ferramentas de conversão , incluindo PDF para Texto, PDF para Word e muito mais. Além disso, aplicativos móveis também estão disponíveis para Android e iPhone.

Preços:

O plano semanal do OCR.best custa US$ 2,49, o plano mensal é de US$ 4,99 e o plano anual está disponível por US$ 49,88.

Palavras Finais

A introdução de software com tecnologia OCR automatizou o processo de conversão de imagens em texto. Basta carregar a imagem, clicar no botão e obter resultados… É isso. Você pode facilmente encontrar uma grande variedade desses softwares na internet. Nesta postagem do blog , discutimos alguns dos principais em detalhes.