O Mercado Global da Inteligência Artificial, Dropshopping e E-commerce será palco do Evento Top3

Negócios Altamente Lucrativos.

O evento “TOP 3 NEGÓCIOS ALTAMENTE LUCRATIVOS” é uma imersão exclusiva no mundo do empreendedorismo digital. Com poder de capacitar participantes nas três áreas de negócios que estão revolucionando o mercado global: Dropshipping, E-commerce e Inteligência Artificial. O evento visa compartilhar as mais recentes estratégias e práticas de sucesso para quem deseja iniciar ou escalar seus negócios online, garantindo maior eficiência, automatização e crescimento financeiro.

O evento surgiu da

necessidade crescente de proporcionar uma educação prática e direcionada para empreendedores que buscam inovar e dominar o ambiente digital.

Com a rápida evolução das tecnologias e das oportunidades online, muitos empreendedores sentiram dificuldades em acompanhar as tendências e adaptar seus negócios às novas realidades. Para resolver esse problema, especialistas de destaque no Mercado Baiano Digital uniram forças para criar um evento que combinasse conhecimento prático, ferramentas inovadoras e estratégias de sucesso, proporcionando aos participantes tudo o que precisam para prosperar nesse cenário digital dinâmico.

O TOP 3 conta com a presença dos palestrantes em destaque: Jefferson Beltrão, Dr. LinkedIn, Fernando Pinheiro, Giovana Soares, Karol Duarte, Joval Lacerda, Levy Carvalho, Juranildes Araújo, Marcia Noronha, Mariana Rios, Moisés Gomes e Moisés Ribeiro.

A realização e idealização do evento é pela Express Brasil (CEO/ Dr. Dalton Aparecido) & pela CIN – Capital Intelectual (CEO/ José Roberto) , duas empresas com vasta experiência em promover eventos de capacitação para empreendedores e profissionais do mercado digital que trouxe para a Bahia palestrantes do cenário nacional como Roberto Justus, Sérgio Cortella, Leandro Karnal, James Hunter… Dentre outros do Mercado Empreendedor .

Às pautas abordadas terão desfecho nas áreas de Dropshipping: Como operar sem a necessidade de estoque, otimizar o processo de vendas e manter o negócio funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana.

E-commerce: Estratégias para lançar e escalar uma loja online de sucesso, desde a escolha da plataforma até a gestão eficiente de tráfego e conversão.

Inteligência Artificial: Como utilizar IA para automatizar processos, melhorar o atendimento ao cliente, aumentar a produtividade e otimizar os resultados.

Marketing Digital: Técnicas eficazes para criar campanhas de marketing poderosas, impulsionar vendas e engajar o público de forma consistente.

Criação de Chatbots: Como configurar chatbots para automatizar o atendimento e aumentar as conversões de vendas de forma eficaz

O evento acontece em

21 de Setembro de 2024 (Sábado ). Das 08h às 19h no

Centro de Convenções de Salvador (CECBA), Salvador, BA.

Segue link de inscrição para garantir sua participação

Link de inscrição:

https://www.top3negociosaltamentelucrativos.com

Mais informações no

WhatsApp: 71999656052