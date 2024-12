O mercado literário em 2024: romantasia, ficção de cura e adaptações

Com crescente influência no comportamento de diversas áreas, as redes sociais, em 2024, impulsionaram alguns gêneros literários e movimentaram as principais tendências na área. As romantasias, a healing fiction (ficção de cura, em português) e o dark e taboo romance são exemplos do que dominou as mentes dos leitores.

O universo dos romances misturados com fantasia conquistou as listas de mais vendidos e ganhou destaque em feiras literárias nacionais e internacionais. O subgênero da fantasia mistura romance com fantasia e traz batalhas épicas, uma longa jornada do herói com percalços de tirar o fôlego, seres mágicos e sexo — na maioria das vezes, consideravelmente selvagem.

A diferença de tramas romantasia para as clássicas histórias de fantasia, no entanto, é que o foco dos livros não são as jornadas épicas dos heróis ou feitiços e poderes. É o romance entre os personagens centrais que, acima de tudo, guia a narrativa.

E falando em romance, outros dois subgêneros ganharam força — e geraram polêmica — nas redes sociais: o dark romance e o taboo romance. Ambos seguem a mesma ideia narrativa, onde buscam temas considerados tabus para construir uma história sombria, que costuma envolver incesto, estupro, violência contra a mulher e até zoofilia.

O livro Minha Secreta Obsessão, da autora Melissa Bella, por exemplo, aborda uma personagem que tem uma noite quente com o padrasto. Já Jogos Distorcidos, de Olívia Lautre, trata de um “trisal bissexual com incesto envolvendo vilões”.

Onda de leveza

Enquanto alguns leitores buscavam obras com mafiosos sensuais em seus livros +18 ou encontravam fadas e dragões nas romantasias, temas mais leves também conquistaram o coração do público nacional. A healing fiction, ou ficção de cura, teve espaço considerável em listas de mais vendidos.

Na lista de livros mais vendidos da PublishNews, por exemplo, a obra A Biblioteca da Meia-Noite (ed. Bertrand Brasil), de Matt Haig, elenca o oitavo lugar em obras mais vendidas do ano no país.

E no ínterim da ficção de cura, os gatos viraram figurinha carimbada em editoras do país. As obras com potencial de deixar o “coração quentinho” adotaram para si a figura felina em suas histórias e provaram o seu sucesso: Os Gatos do Café da Lua Cheia (ed. Intrínseca); Vou te Receitar um Gato (ed. Intrínseca); Se os Gatos Desaparecessem do Mundo (ed. Bertrand Brasil); e Neko Café (VR Editora) são alguns dos exemplos de sucesso.

Além das obras fofas, livros religiosos também tiveram grande destaque. Os conhecidos devocionais tomaram conta da web, como o famoso Café com Deus Pai (ed. Vélos), de Junior Rostirola.

Ano de adaptações

2024 também foi o ano das adaptações literárias de sucesso. O filme É Assim que Acaba, por exemplo, conquistou os ansiosos fãs de Colleen Hoover, enquanto Ainda Estou Aqui, principal aposta do país para o Oscar 2025, alavancou o livro de Marcelo Rubens Paiva.

O livro, lançado em 2015, voltou as listas de mais vendidos após o lançamento do filme com Fernanda Torres e Selton Mello. O mesmo aconteceu com Maxton Hall, que conquistou o público após a série da Amazon Prime Video, e Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Marquez, que virou seriado na Netflix.