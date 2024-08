O momento do velório de Silvio Santos em que a família desabou

Isabella Finholdt/Metrópoles

1 de 1 Movimento no Cemitério Israelita do Butantã, em SP, após o enterro de Silvio Santos – Metrópoles – Foto: Isabella Finholdt/MetrópolesO reservado velório do apresentador Silvio Santos, no Cemitério Israelita do Butantã, teve um momento de mais emoção, em que a família Abravanel e alguns amigos choraram muito.

Perto do fim, o rabino Samy Pinto disse que ele continuaria falando enquanto permitiria que a família se aproximasse do caixão fechado para se despedir. Neste momento, Iris Abravanel e as seis filhas de Silvio chegaram perto do caixão e choraram muito.

Alguns amigos, como o publicitário Fabio Wajngarten, assessor de Jair Bolsonaro, também choraram muito neste momento.

O velório teve cerca de 60 pessoas e durou aproximadamente 40 minutos. Tarcísio de Freitas foi o único político presente.

Receba o conteúdo da coluna no seu WhatsApp

Siga a coluna no Instagram

Siga a coluna no Twitter

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?