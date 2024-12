O Natal de MC Kekel: amor, família e memórias afetuosas

Com a chegada do Natal, o cantor MC Kekel e sua esposa Sabrina Lacerda aproveitaram o clima mágico da data para registrar momentos especiais ao lado de sua linda família.

Para ele, o Natal tem um significado profundo e cheio de memórias afetuosas: “O Natal sempre foi um momento muito importante pra mim. Minha felicidade era ver minha mãe sorrindo, dançando e se divertindo. Tanto é que minha irmã nasceu no dia 25, bem no Natal! Kkk”, brincou ele.

Hoje, o cantor revive essa alegria ao lado de suas filhas, Heloísa e Helena: “Sempre lembro do sorriso da minha mãe vendo a alegria no rosto das minhas filhas. Elas têm a mesma energia que minha mãe tinha”, declarou, emocionado.

Heloísa, que completou recentemente 6 anos com uma festa cheia de felicidade, e Helena, de 4 anos, são o grande xodó da família. Para o “papai coruja”, celebrar o Natal é também celebrar o amor e a união que essas pequenas proporcionam.

10 imagens Fechar modal. 1 de 10 MC Kekel e a esposa, Sabrina Lacerda posam juntos e sorridentes ao lado da árvore de Natal Karoline Pain/Divulgação 2 de 10 MC Kekel e a esposa, Sabrina Lacerda posam juntos e sorridentes Karoline Pain/Divulgação 3 de 10 MC Kekel posa ao lado de uma das filhas Karoline Pain/Divulgação 4 de 10 MC Kekel posa com as duas filhas, Heloísa e Helena Karoline Pain/Divulgação 5 de 10 MC Kekel posa ao lado da esposa, Sabrina Lacerda e das duas filhas Karoline Pain/Divulgação 6 de 10 Heloísa e Helena, filhas de MC Kekel, posam abraçadas Karoline Pain/Divulgação 7 de 10 Heloísa e Helena, filhas de MC Kekel, posam abraçadas na decoração de Natal Karoline Pain/Divulgação 8 de 10 Heloísa e Helena, de 6 e 4 anos, são filhas de MC Kekel Karoline Pain/Divulgação 9 de 10 Sabrina Lacerda, esposa de MC Kekel, posa para um ensaio fotográfico temático Karoline Pain/Divulgação 10 de 10 MC Kekel Divulgação

A magia do Natal para MC Kekel vai além das luzes e dos presentes, está nos sorrisos, na dança e na energia que ele compartilha com aqueles que ama, mantendo vivas as memórias e tradições que marcaram sua infância.

Hit de MC Kekel no documentário de Neymar Jr.

MC Kekel não conseguiu conter a felicidade e emoção ao descobrir que sua música O Pai tá On, entrou no documentário Neymar: O Caos Perfeito, da Netflix. O funkeiro fez o hit, que foi lançado em agosto de 2020, em homenagem ao jogador em meio à campanha que levou o brasileiro para a final da Champions League daquele ano.

Conhecido também pelas canções Amor de Verdade, Namorar pra quê? e Quem Mandou tu Terminar?, o funkeiro era só gratidão pelo apoio que Neymar lhe deu na ocasião.

“Ele é um cara que sempre me tratou. Desde 2017, ele e os amigos dele sempre me apoiam. Senti uma energia tão boa escrevendo essa música pra ele. Foi a primeira música que foi lançada sem videoclipe no canal do YouTube da KondZilla e o Neymar abraçou isso, me agradeceu”, contou o funkeiro.

Tudo começou quando Neymar usou a frase “o pai tá on” para comemorar a classificação do Paris Saint-Germain (PSG) para as semifinais da Champions League, em 2020. Não demorou muito para que a expressão saísse do campo de futebol e viralizasse nas redes sociais. Poucos dias depois, MC Kekel usou o bordão para fazer o hit que homenageia Neymar e narra a trajetória do atleta.

“Tenho uma gratidão enorme pelo menino Ney, que tá sempre curtindo meus trabalhos e ouvindo minhas músicas. O Pai Tá On fiz em homenagem a ele, da frase que ele falou no melhor momento dele em campo”, disse MC Kekel.