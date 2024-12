O ousado plano para resgatar líder de facção e mais 15 de presídio

Na noite de quinta-feira (12/12), um plano audacioso foi executado no Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, quando 16 detentos conseguiram escapar da unidade. O objetivo da ação era resgatar Edinaldo Pereira Souza (foto em destaque), conhecido como “Dada”, chefe da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), e outros integrantes da organização, todos envolvidos em crimes como tráfico de drogas e homicídios qualificados.

A operação teve início por volta das 23h. O primeiro movimento foi feito pelos internos, que, de dentro da prisão, perfuraram o teto de suas celas para facilitar a fuga. Enquanto isso, do lado de fora, um grupo armado de oito homens invadiu a unidade, dando início a uma troca de tiros com os agentes de segurança. O confronto causou um tumulto, que ajudou os detentos a escapar com maior facilidade.

Os invasores, fortemente armados, dispararam contra as guaritas e cortaram parte da cerca metálica com um alicate acessando a torre próxima ao canil e à horta do presídio. Após isso, os presos desceram usando cordas artesanais, chamadas de “teresa”, e fugiram pelo matagal ao redor da unidade. Durante a ação, um cão de guarda do presídio foi morto e um fuzil calibre 5.56, fabricado nos Estados Unidos, foi abandonado no local, juntamente com dois carregadores e 57 cartuchos intactos.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap), a empresa Reviver, responsável pela cogestão do presídio, acionou a polícia, mas não houve tempo hábil para uma intervenção mais efetiva. Em nota, a Seap informou que as forças de segurança, incluindo a Polícia Civil e Militar, atuam de maneira integrada para recapturar os fugitivos e investigar os detalhes da fuga.

Perigosos

Além de “Dada”, outros nomes de destaque da facção, como Sirlon Risério Dias Silva, o “Saguin”, e Rubens Lourenço dos Santos, conhecido como “Binho Zoião”, também estão entre os fugitivos. Todos são acusados de crimes como tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) confirmou que a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, segue realizando buscas intensivas na região.

O Conjunto Penal de Eunápolis, que possui capacidade para 457 internos, estava com 554 detentos na data da fuga.