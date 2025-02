O país com mais línguas do mundo fala 840 idiomas – saiba qual é

Quantos idiomas são falados no Brasil? Se você chutou 1, passou longe, se contarmos as línguas indígenas, de imigrantes, de sinais e outras, o nosso país possui cerca de 250 idiomas. Pode parecer muito, mas ainda estamos longe do país mais linguisticamente diverso do mundo.

Podemos imaginar também que países maiores são mais diversos linguisticamente, mas a verdade é que o país que ocupa essa posição, com mais de 840 idiomas, fica em um pequeno arquipélago da Oceania: a Papua-Nova Guiné.

É ainda mais impressionante se levarmos em conta que toda essa diversidade está concentrada em uma população de apenas 10 milhões de pessoas.

Leia mais

País com mais idiomas do mundo: qual o motivo?

O motivo de uma variedade tão grande é atribuído à colonização e também aos diversos grupos étnicos do país. A Papua-Nova Guiné possui três idiomas oficiais: Hiri Motu, Tok Pisin e inglês, sendo o último deles o mais falado por lá justamente por conta da colonização.

Já o Tok Pisin é um idioma que surgiu entre trabalhadores de plantações de cana-de-açúcar asiáticos que foram para o país durante o período colonial.

De acordo com o IFL Science, um estudo de 2017 investigou os motivos que levam a uma variedade tão brusca de línguas no local. A conclusão é que um país composto por tantas ilhas e terrenos que dificultam a locomoção criou grupos indígenas isolados, que mantiveram seus idiomas.

Papua Nova-Guiné (Imagem: Tom Korcak/Shutterstock)

“Nosso estudo revelou que as diferenças genéticas entre grupos de pessoas são geralmente muito fortes, muitas vezes muito mais fortes até do que entre as principais populações de toda a Europa ou de todo o Leste Asiático”, disse Anders Bergström, primeiro autor do artigo de 2017 do Wellcome Trust Sanger Institute.

“Encontramos uma diferença marcante entre os grupos de pessoas que vivem nas terras altas montanhosas e aquelas nas terras baixas, com separação genética datando de 10.000 a 20.000 anos entre os dois. Isso faz sentido culturalmente, já que os grupos das terras altas historicamente se mantiveram isolados, mas uma barreira genética tão forte entre grupos geograficamente próximos ainda é muito incomum e fascinante”, acrescentou o professor Stephen J. Oppenheimer, segundo autor do artigo do Wellcome Trust Centre for Human Genetics da Universidade de Oxford, segundo o site.

O post O país com mais línguas do mundo fala 840 idiomas – saiba qual é apareceu primeiro em Olhar Digital.