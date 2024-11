O post-it do momento nos Estados Unidos é dirigido às mulheres

Uma mulher colou um bilhete na porta de seu salão de cabeleireiro na Carolina do Norte. Outra pressionou-o na parte de trás de uma caixa de absorventes no Arkansas. Uma terceira pendurou o bilhete no espelho de um banheiro feminino em um aeroporto de Ohio. “De mulher para mulher”, diz o bilhete. “Ninguém vê seu voto nas urnas.”

Em estados indecisos, em redutos republicanos, em campus universitários e em arenas esportivas, post-its surgiram lembrando às mulheres que seus votos são secretos, mantidos em sigilo até mesmo e especialmente dos homens de suas vidas, conta o jornal The Washington Post.

Nos últimos dias da corrida presidencial, o que começou como uma campanha de sussurros feita por mulheres e para mulheres, tornou-se assunto de um anúncio de 30 segundos, amplificado por gigantes democratas como Michelle Obama.

Pesquisas mostram uma divisão entre como homens e mulheres planejam votar, e em uma eleição que provavelmente será decidida nas margens, Harris precisa que as mulheres — mesmo as que estão namorando ou são casadas com apoiadores Donald Trump — compareçam em massa para votar nela.

“Seu voto é uma questão privada, independentemente das visões políticas de seu parceiro”, disse a ex-primeira-dama Michelle Obama no final do mês passado em Kalamazoo, Michigan. “Você pode usar seu julgamento e votar.”

“Você pode votar de acordo com sua consciência e nunca ter que dizer uma palavra a ninguém”, disse a ex-deputada republicana Liz Cheney, que apoia Harris, em um evento nos arredores de Detroit em 21 de outubro. “E haverá milhões de republicanos que farão isso em 5 de novembro.”

Um anúncio digital de 30 segundos sobre o assunto atraiu o desprezo particular da direita. Narrado pela atriz Julia Roberts, o anúncio mostra uma mulher chegando às urnas com um homem que parece ser seu marido. Ela entra em uma cabine sozinha, olha nos olhos de outra mulher e sorri. Então, vota em Harris.

“Você fez a escolha certa?” – o homem pergunta enquanto ela se afasta. “Claro que sim, querido”, responde a mulher, usando um chapéu com uma bandeira americana. “Lembre-se: o que acontece na cabine, fica na cabine”, conclui o anúncio.

Muitos conservadores proeminentes acharam o anúncio ofensivo. Charlie Kirk, que lidera o grupo jovem pró-Trump “Turning Point USA”, chamou-o de “a personificação da queda da família americana”. O apresentador da Fox News, Jesse Watters, disse que sua mulher votar secretamente em Harris seria o equivalente a ela “ter um caso”.

“É questionável, é um insulto”, afirma Jayme Franklin, cofundadora do Conservateur, uma marca de mídia e estilo de vida para mulheres conservadoras. “Como uma mulher casada, entendo o quão importante é a união e a confiança dentro de um casamento, e a campanha de Kamala promovendo mentiras é decepcionante”.