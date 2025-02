O público vai chorar bastante, diz Christian Malheiros sobre última temporada de ‘Sintonia’

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – “Sintonia” chega ao seu último corre. O trio que conquistou o coração do público se despede em grande estilo nesta quarta-feira (05). Christian Malheiros, ator que interpreta o traficante Nando, conversou com o F5 e revelou detalhes sobre a tão esperada 5ª temporada.

A série, que retrata o dia a dia na periferia paulista, conquistou o topo do ranking global da Netflix no último lançamento, além de 6,4 milhões de visualizações apenas na semana de estreia. A expectativa é ainda maior para este ano. “O público chega de forma muito natural. ‘Sintonia’ foi uma porta onde conseguimos falar sobre a comunidade sem os diversos estereótipos que já existem”, conta Christian.

Com ele, os personagens Rita (Bruna Mascarenhas) e Doni (Jottapê) vão se deparar com desafios e escolhas difíceis, que podem redefinir seus caminhos. “Acredito que o público verá uma temporada ainda mais intensa e profunda. Tivemos a chance de dar um desfecho digno para todos os personagens. Eu garanto que eles lutaram até o fim para encontrar seu lugar”, diz o ator.

De acordo com o trailer divulgado pelo streaming, a nova temporada se passa quatro anos após os últimos acontecimentos. Nando encara um último “corre arriscado”, enquanto Rita finalmente realiza o sonho de trabalhar como advogada. Já Doni precisará lidar com surpresas inesperadas e uma visita do passado.

Nos bastidores, a Netflix registrou a emoção do elenco durante a gravação da última cena. Christian Malheiros revelou que se despedir da série foi um dos momentos mais difíceis de sua trajetória. “Minha cabeça está um turbilhão de sentimentos, sabe? Um misto de gratidão e tristeza, porque dar tchau para ‘Sintonia’ depois de cinco temporadas é como dizer adeus a uma família. Mas, no fim, saio com a sensação de dever cumprido”.

Ele também destacou o impacto da série e a importância das produções nacionais. “Estamos conseguindo mostrar nossa capacidade, mesmo sendo um caminho difícil e enfrentando resistência. Provamos que sabemos contar nossas histórias e não precisamos achar que só o que vem de fora é bom.”

Ao ser questionado sobre o desfecho da trama, Christian garantiu que os espectadores podem esperar grandes reviravoltas e momentos marcantes. “O público vai chorar bastante (risos). Despedidas nunca são fáceis, mas no fim mostra que, para a gente que é da periferia, o espaço pode até ser mais difícil, mas nunca impossível.”

Com produção da Gullane, “Sintonia” nasceu de uma ideia original de KondZilla e foi criada por ele, Felipe Braga e Guilherme Quintella. A série conquistou milhões de fãs ao longo dos anos, consolidando-se como um dos grandes sucessos nacionais da Netflix.

