O quarto casamento de Vanilda Bordieri com o segundo marido

A cantora gospel Vanilda Bordieri estaria em um relacionamento com seu ex-marido número 02, o maestro Melk Carvalhedo, segundo informações de pessoas próximas à artista. Após anos separados, Vanilda e Melk voltaram a ter um bom relacionamento, especialmente enquanto ela ainda era casada com seu agora ex-marido, Robert Poli, o 03.

A reaproximação entre Vanilda e Melk teria começado com uma sociedade em uma produtora que se propõe a lançar novos talentos. Essa parceria profissional quebrou a barreira criada pelo divórcio.

Com o término de seu casamento com Robert Poli, Vanilda teria se aproximado ainda mais de Melk. Há rumores de que ele seria a “mão misteriosa” segurando uma taça de vinho em uma foto publicada durante o aniversário da cantora, poucos dias após o fim do terceiro casamento se tornar público.

Vanilda Bordieri

Uma fonte revelou ao O Fuxico Gospel que o casal pretende anunciar o relacionamento em breve. Além disso, planejam lançar um projeto com a temática de “restauração”, com o objetivo de mostrar como Deus teria restaurado o casamento deles.

Vale lembrar que Melk e Vanilda têm um filho juntos. Procurados, ambos não se manifestaram sobre o assunto.

