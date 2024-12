O que abre e o que fecha em São Paulo durante o Natal e Ano Novo

São Paulo — A chegada do Natal e Ano Novo nas próximas quartas-feiras (25/12 e 1º/1) afeta o funcionamento dos serviços oferecidos pela Prefeitura de São Paulo e pelo Governo do Estado. Confira abaixo o que abre e o que não abre na capital paulista e outra cidades durante os feriados.

Unidades hospitalares, transporte público e outros serviços poderão ter funcionamento diferenciado a partir dessa terça-feira (24/12), véspera de Natal. No dia do Natal, 25 de dezembro, na véspera no Ano Novo (31/12) e no Ano Novo, 1º de janeiro, também.

Saúde

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos pronto-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 13h no dia 24 de dezembro. Os postos do Instituto Dante Pazzanese, Mandaqui e Barueri ficarão fechados durante todo o dia. Todas as unidades ficarão fechadas no dia 25.

A Farmácia de Medicamentos Especializados (FME) Mogi das Cruzes e de São José do Rio Preto estarão abertas nos dias 23, 24, 26 e 27 de dezembro, com atendimento até as 12h no dia 24 de dezembro. A FME Hospital de Base de Rio Preto atenderá nos dias 23, 26 e 27 de dezembro, permanecendo fechada no dia 25 de dezembro, encerrando o expediente às 12h no dia 24 de dezembro. A FME Campinas – Unicamp não funcionará entre os dias 21 de dezembro e 1º de janeiro.

Todas as unidades dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão no dia 25 de dezembro.

Rodízio

O Rodízio Municipal de Veículos permanecerá suspenso entre os dias 23 de dezembro e 10 de janeiro, voltando a vigorar a partir do dia 13, segunda-feira.

O rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) continuarão valendo normalmente.

Transporte público

Metrô – No dia 24/12, todas as linhas operadas pelo Metrô (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) terão funcionamento normal, com frota de dia útil em circulação. No dia 25/12, todas as linhas operam nos horários habituais, das 4h40 à meia-noite, porém com frota de domingo em circulação e trens reservas prontos para atender em caso de necessidade.

Ônibus – O atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 19h nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Já os postos Central da SPTrans, Jabaquara e Santana estarão fechados e retornam ao funcionamento normal na quinta-feira, respectivamente, 26 de dezembro e 2 de janeiro.

CPTM – No dia 24/12, a circulação de trens nas linhas da CPTM (7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade), além do serviço Expresso Aeroporto, será normal. No dia 25/12, a programação será como a de um domingo.

EMTU – A operação das linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU no dia 24 de dezembro será equivalente à operação dos sábados. No dia 25, a operação será equivalente àquelas que são realizadas aos domingos.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o estado funcionarão até às 12h no dia 24 de dezembro e estarão fechadas no dia 25. Os postos retomam suas atividades no dia 26/12 (quinta-feira), com atendimento normal, mediante agendamento prévio.

Ruas Abertas & Minhocão

As vias do bairro da Liberdade e a Avenida Paulista estarão abertas aos pedestres no dia 25/12, das 9h às 16h. Em 1º de janeiro, as ruas da Liberdade estarão abertas no mesmo horário. O Elevado Presidente João Goulart estará aberto para a população nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, das 7h às 22h.

Parques e instituições culturais

As unidades municipais fecharão três horas antes dos seus horários habituais na véspera de Natal. No dia 25, abrirão três horas após o horário habitual. Em 31 de dezembro os parques também fecharão três horas antes do horário normal e no dia 1º de janeiro, abrirão três horas depois.

No feriado do dia 25 de dezembro, todos os equipamentos culturais do estado de São Paulo estarão fechados devido às celebrações de Natal.