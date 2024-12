O que abre e o que fecha nesta véspera e no feriado de Natal no DF

Nesta terça (24/12) e quarta-feira (25/12), o Distrito Federal vai celebrar a véspera e o feriado do Natal. Devido à data, serviços públicos, privados e pontos turísticos poderão não funcionar, ou terão o horário de funcionamento reduzido.

Confira a seguir o que abre e o que fecha durante o dia 24 e 25/12 no DF:

Comércio e bancos

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF), na véspera do Natal (24/12), empresas como shoppings, lojas e supermercados podem funcionar normalmente, até às 19h. Já bares e restaurantes que vão oferecer ceia de Natal podem estender o horário de funcionamento no feriado.

No Natal (25/12), por sua vez, a maioria dos comércios estarão fechados. A exceção de farmácias, cuja maioria permanece aberta durante todos os dias do ano, incluindo em plantões 24h.

No dia 24, os bancos e instituições financeiras terão o horário de atendimento ao público reduzido, das 9h às 11h, e não abrirão no dia 25, e compensações bancárias não serão efetivadas na data. Apenas transações via Pix vão funcionar normalmente.

Transporte Público

O transporte de ônibus públicos do DF funcionará normalmente no dia 24/12, com reforço de viagens durante o horário de fechamento do comércio. No dia 25/12, os coletivos irão rodar segundo a tabela de horários de feriados.

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou, por sua vez, que os metrôs funcionarão de 5h30 até às 20h na véspera do Natal (24); e de 9h até as 16h no Natal (25).

Saúde

Na véspera do Natal (24/12), as Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), as farmácias de alto custo, a Fundação Hemocentro de Brasília, os ambulatórios e as policlínicas funcionam até às 14h. Já no Natal (25/12), os atendimentos estarão fechados nestas unidades.

As emergências dos hospitais regionais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a Casa de Parto de São Sebastião e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) III, por sua vez, atendem todos os dias, em plantão 24h.

Serviços Públicos e Cidadania

As unidades do Na Hora, do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), das agências do Trabalhador, do Conselho Tutelar e do Centro Integrado 18 de Maio ficarão fechadas no Natal (25/12), mas abrirão na véspera (24/12) até às 14h.

As unidades de Arniqueira, Brazlândia Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, Sobradinho II e Sol Nascente dos Restaurantes Comunitários estarão abertas no horário normal nos dias 24 e 25. As demais unidade funcionarão até as 14h no dia 24 e fecharão no dia 25.

Demais órgãos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional do Governo do Distrito Federal (GDF) irão funcionar em regime de ponto facultativo até às 14h no dia 24/12 e não abrirão no Natal, 25/12.

Demandas urgentes aos conselhos tutelares podem ser registradas pelo telefone 125, contato da Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação de Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca), enquanto aquelas ao Centro Integrado 18 de Maio serão atendidas pelo telefone 61 983-140-636, das 8h às 20h.

Água, luz e segurança

As equipes de operação e manutenção da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), da Companhia Energética de Brasília (CEB), da Neoenergia, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vão trabalhar normalmente. Os serviços administrativos, no entanto, não irão funcionar no feriado e funcionam até às 14h na véspera.

A Defesa Civil, a Polícia Militar (PMDF), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e as delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), inclusive as de Atendimento à Mulher (Deam) e da Criança e do Adolescente (DCA), seguem em funcionamento 24h, com atendimentos pelos telefones 199, 190, 193 e 197, respectivamente.

Cultura e lazer

O evento “Nosso Natal”, que ocorre na Esplanada dos Ministérios, não terá programação e estará fechado para o público no dia 24/12, mas abrirá normalmente no dia 25/12.

Por se tratar de um feriado nacional, haverá Eixão do Lazer na quarta-feira (25/12), das 6h às 18h, e no domingo (29/12), no mesmo horário. Na terça-feira (24/12), o trânsito de veículos na via será mantido normalmente.

O Zoológico de Brasília funcionará normalmente no feriado e na véspera, das 8h30 às 17h. O Parque da Cidade também estará aberto, porém sem atendimento na administração.

O Parque Nacional de Brasília e a Floresta Nacional de Brasília estarão abertos para visitação no dia 24, mas estarão fechados no dia 25. O horário de funcionamento na terça-feira será de 6h às 12h e 6h às 14, respectivamente.