O que acontece se ficarmos uma semana sem fazer cocô? Conheça os riscos

Nesta semana, Vitória Strada, participante do BBB 25, revelou aos integrantes do reality que só havia conseguido ir ao banheiro fazer cocô uma vez desde o início do programa e estava há uma semana sem conseguir defecar.

O que ela apresentou, apesar de não haver um diagnóstico formal, geralmente é chamado de síndrome do intestino tímido, caracterizado pela dificuldade da pessoa em fazer o número 2 em um local que não se sinta segura.

Mas, afinal, o que acontece se ficarmos uma semana sem fazer cocô? A seguir, saiba tudo sobre a síndrome, como e por que ela acontece, quais são os sintomas e as consequências.

Fazer cocô fora de casa: conheça a síndrome do intestino tímido

A parcoprese ou parcopresis, mais conhecida como síndrome do intestino tímido, gera dificuldades para que a pessoa evacue fora de casa. Apesar de parecer estranho para alguns, um estudo feito pela Sociedade Britânica de Patologia mostrou que há muita gente com esse problema, pois aproximadamente quatro milhões de cidadãos apenas no Reino Unido sofrem dessa condição.

Em entrevista para o portal A Gazeta, o coloproctologista Décio Bergamini Vieira explicou que o problema ocorre por motivos psicológicos e fisiológicos. “Com certeza essa dificuldade está relacionada com fatores psicológicos e podem levar a uma ansiedade e timidez. Como causa fisiológica, pode ocasionar também uma constipação intestinal crônica, que acaba retardando esse processo”.

Apesar de ser apontado como um problema gerado por questões psicológicas, não há um diagnóstico oficial, nem métodos que identifiquem as causas. No entanto, existem suposições sobre a relação com um tipo de fobia social. No BBB, por exemplo, a pessoa está sendo vigiada o tempo inteiro.

Ao ficar uma semana sem ir ao banheiro evacuar, a pessoa pode sofrer com um inchaço na barriga, como o que a Vitória Strada ficou, gases, um peso na região retal e dores abdominais. Além disso, as fezes podem ficar ressecadas, aumentando o esforço para evacuar e até provocar quadros de hemorroida.

Em quadros mais graves, se a pessoa tiver essa dificuldade crônica, ela pode desenvolver um fecaloma, uma massa de fezes duras que ficam no final do trato gastrointestinal e, conforme o tempo passa, pode até causar uma perfuração intestinal ou um infarto.

Como regular o intestino

Se estiver com muitos dias sem evacuar, o recomendável é procurar um médico. Geralmente, o especialista indica a realização de adequações alimentares, sugerindo a ingestão de mais fibras e água no dia a dia, além da prática de atividade física. Em alguns casos, são receitados medicamentos, como supositórios e laxantes.

Se for formado um fecaloma, pode haver a necessidade de realizar a remoção manual das fezes em um hospital. Para quem acredita sofrer da síndrome do intestino tímido, também é indicado buscar um psicólogo para tratar questões emocionais.

As informações presentes neste texto têm caráter informativo e não substituem a orientação de profissionais de saúde. Consulte um médico ou especialista para avaliar o seu caso.

