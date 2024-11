O que aconteceria se homem conseguisse abrir porta de avião em voo

Com a tentativa de um homem em abrir uma das portas de emergência de um avião em voo da Copa Airlines, algumas questões vieram à tona: o que teria acontecido se ele tivesse sucesso na empreitada? Uma porta de aeronave pode ser facilmente aberta, especialmente, no ar? O Metrópoles procurou especialista para entender o risco e a gravidade da situação vivida por passageiros que viajavam de Brasília (DF) para a Cidade do Panamá, capital do país homônimo, na América Central na terça-feira (5/11).

De acordo com o comandante Hilton Rayol, especialista em Segurança de Voo e Direito Aeronáutico, se uma pessoa conseguisse abrir a porta de emergência durante o voo, os efeitos seriam graves e, até mesmo, fatais para todos a bordo. “Como a cabine está pressurizada causaria uma despressurização, isso significa que o ar escaparia violentamente da cabine para o ar externo de baixa pressão”.

Na prática, faltaria oxigênio dentro das cabines. De praxe, as máscaras caíram, mas ainda assim haveria o risco. “A quantidade de oxigênio é insuficiente para uma respiração normal, e todos ficaram sujeitos a uma condição de hipóxia”. Hipóxia é quando não chega oxigênio suficiente às células e tecidos do corpo.

A altitude também seria um fator determinante para a gravidade do acidente. Quanto mais alto, mais grave as consequência. O homem tentou violar a porta quando o avião deu início à aterrissagem.

Rayol destacou que provavelmente o homem não conseguiria violar a passagem. “As portas de emergência possuem múltiplas travas de segurança que funcionam em conjunto para impedir a abertura durante o voo”.

Ele ainda explicou que existe mecanismo para liberar a porta de emergência, mas só é acionada em condições específicas para garantir a segurança. “Esse mecanismo só libera a abertura da porta quando a aeronave em solo e a pressão da cabine está equalizada com a pressão”.

Tensão no voo

Para evitar um acidente com consequências graves, passageiros de um voo da Copa Airlines tiverem que lutar contra um homem que tentava abrir uma das portas de emergência com a aeronave durante o voo. Os momentos de tensão foram filmados por pessoas que estavam na aeronave.

Assista:

Apesar dos gritos dos tripulantes, o passageiro, que não teve o nome revelado, forçava para abrir a porta. Neste momento, alguns homens e mulheres deixaram seus assentos e partiram para cima dele, impedindo que o ato colocasse o voo em risco. Como existe a possibilidade de o homem ter tido um surto, o Metrópoles optou, neste momento, por borrar o rosto dele.

O fotojornalista Cristiano Carvalho, 51 anos, estava no avião e registrou o momento em que o passageiro foi imobilizado. A testemunha detalhou que faltavam 30 minutos para a aterrissagem e que o piloto havia anunciado a proximidade do pouso.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Situação aconteceu nesta terça-feira (5/11), por volta das 8h (horário de Brasília) Cristiano Carvalho 2 de 5 Avião viajava de Brasília (DF) para a Cidade do Panamá, capital do país homônimo da América do Norte. Cristiano Carvalho 3 de 5 Outras pessoas precisaram segurar o passageiro, que resistiu e acabou agredido Cristiano Carvalho 4 de 5 A situação aconteceu nesta terça-feira (5/11), por volta das 8h (horário de Brasília) Cristiano Carvalho 5 de 5 Assim que a aeronave pousou, ele foi detido por militares panamenhos Cristiano Carvalho

“Ele passou da porta de emergência dos fundos depois do aviso. Depois, começou a avançar e a tentar abri-la. Então, uma comissária de bordo começou a gritar, e outro tentou segurá-lo, mas não conseguiu, porque ele era muito forte”, comentou Cristiano.

A testemunha afirmou que todos os passageiros olharam para trás, na tentativa de entender a situação, e que partiram para cima do homem, que resistia. “Bateram muito, até que ele quase desfaleceu”, acrescentou o fotojornalista.

A situação, segundo o entrevistado, levou ao atraso do pouso, pois o avião precisou circular pelo ar durante alguns minutos. “Acho que entraram em algum procedimento de emergência até todos se acalmarem”, completou.

O que diz a empresa

A Copa Airlines definiu a atitude como “indisciplina”. A empresa também detalhou que a tripulação adotou os protocolos de segurança necessários para controlar a situação até o momento da aterrissagem.

“No voo CM204 da Copa Airlines, de Brasília para o Panamá, hoje, 5 de novembro de 2024, houve uma situação, durante a fase de pouso, em que um passageiro indisciplinado tentou abrir uma das portas da aeronave. A tripulação agiu rapidamente e, com a assistência de alguns passageiros, aplicou os protocolos de segurança necessários para controlar a situação até o pouso no Panamá”, comunicou a Copa Airlines.

A companhia aérea acrescentou que, quando o avião chegou ao país da América Central, “a equipe de segurança nacional entrou na aeronave e retirou o passageiro, conduzindo-o às autoridades judiciais”. “Graças ao profissionalismo da tripulação, a segurança do voo e dos passageiros foi protegida”, completou a empresa.