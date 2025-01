O que aconteceu com o pastor que profetizou os números da Mega da Virada?

Nas redes sociais, o pastor André Santos gerou repercussão ao afirmar ter recebido uma “revelação divina” sobre os números vencedores da Mega da Virada e o estado de origem do ganhador. Segundo ele, a premiação sairia para um apostador da Bahia, e os números seriam 22, 17, 14, 26, 27 e 21.

A declaração, publicada em vídeo no Instagram, atraiu a atenção de seguidores e curiosos, mas a realidade dos resultados expôs inconsistências nas previsões.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, nenhum dos seis prêmios principais da Mega da Virada foi conquistado na Bahia. Os estados vencedores foram Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Além disso, o único número acertado pelo pastor foi o 17, gerando críticas e questionamentos sobre suas declarações.

Tentativa de Viralizar

O caso ganhou destaque não apenas pelo erro nas “profecias”, mas também pelo tom adotado pelo pastor, que frequentemente utiliza as redes sociais para divulgar previsões sobre diversos assuntos, desde temas cotidianos até personalidades públicas. O episódio da Mega da Virada é mais um entre muitos vídeos nos quais ele apresenta mensagens que afirma serem de origem divina.

André Santos também se tornou alvo de críticas pela maneira como busca engajamento. Nas redes sociais, internautas apontaram que suas declarações seriam uma tentativa de atrair seguidores e ampliar sua presença digital, explorando temas populares e situações de interesse público.

O pastor, até o momento, não se pronunciou sobre os resultados da Mega da Virada ou sobre as críticas recebidas. Enquanto isso, os fiéis e internautas seguem acompanhando suas publicações, divididos entre apoiadores e críticos.

