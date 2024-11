O que aconteceu com Roger? Joia do Bahia não é utilizada por Ceni desde março

Tido como uma das principais joias das divisões de base do Bahia, o garoto Roger Gabriel, de 17 anos, chamou a atenção da torcida do Bahia ao se destacar no time Sub-17 e Sub-20 do Esquadrão. Em 2024, com o time titular em Manchester para a pré-temporada, Roger ganhou oportunidades no Baianão e continuou na equipe mesmo com o retorno do time principal.

E então veio a oportunidade com a partida diante do Sport, válida pela Copa do Nordeste, realizada em fevereiro. Roger entrou aos 88 minutos, e brilhou ao dar assistência para Ratão marcar o gol do triunfo tricolor sob o rubro-negro pelo placar de 2 a 1. Parecia que enfim o Tricolor teria uma joia formada nas divisões de base se destacando novamente no time principal, mas isso não aconteceu.

Jogada de Roger para o gol de Ratão. Bahia 2 a 1 Sport. | Foto: Tiago Caldas / EC Bahia.